Москва, , 14:49 — REGNUM Крупнейший в России производитель и экспортер микроэлектроники завод «Микрон», являющийся резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва», представил новую продукцию в сфере автомобильной электроники. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Минпромторга России.

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«Микрон» имеет серийно выпускаемую и готовую к поставкам номенклатуру для приборных блоков из 10 типов микросхем. Все они освоены в серийном производстве и готовы к применению для локализации систем кузовной электроники и управления двигателем, систем помощи водителю, осветительных приборов», — заявил генеральный директор компании Геннадий Дёгтев.

Также указывается, что в новой линейке завода представлены и стандартные массовые чипы, и адаптированные к требованиям конкретных производителей автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что разработанный российскими учёными новый метод формирования оптических наноантенн будет способствовать увеличению производительности электроники и компьютеров.