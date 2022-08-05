Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Настоящую охоту развернули власти США за гражданами России при их выезде за рубеж. Об этом 5 августа говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, размещённом в его телеграм-канале.

Посольство России в США (сс) Aaron Siirila

Отмечается, что в данный момент в тюрьмах и следственных изоляторах находятся США находится порядка 100 граждан России, большая часть из которых пребывает там за совершение ненасильственных преступлений.

«Более того, Вашингтоном развернута настоящая «охота» на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев», — говорится в сообщении.

Также указывается, что оказавшиеся в руках американского правосудия граждане России, чаще всего, испытывают предвзятое отношение со стороны следственных органов и судов США.

«Во многих случаях наших соотечественников склоняют к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам», — добавляется в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель главы Белого дома по ядерному нераспространению Адам Шейнман заявил, что власти США готовы возобновить диалог с Россией по вопросу контроля над вооружениями.