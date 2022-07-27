Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Сумма в размере $1,2 млрд была недополучена американской корпорацией McDonald’s после ее ухода из России, говорится в отчете на сайте компании.

McDonald’s Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Прибыль организации снизилась почти в два раза по итогам второго квартала и составила $1,19 млрд. При этом общие расходы с апреля по июнь достигли $4,01 млрд, что на 25% больше, чем за предыдущие три месяца. Кроме того, на 3% (до $5,72 млрд) уменьшилась общая прибыль McDonald’s.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский производитель автомобильных шин Michelin объявил о том, что понес убытки в €202 млн в связи с уходом компании из России.

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