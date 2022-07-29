Москва, , 18:24 — REGNUM Банк России ведёт с участниками валютного рынка переговоры о том, к какому перейти механизму формирования курса доллара, если будут прекращены биржевые торги американской валютой, пишет 29 июля Forbes.

Эльвира Набиуллина Cbr.ru

Такие данные журнал получил от знакомых с ходом этих обсуждений трёх участников рынка. По их сведениям, ЦБ РФ готовится к возможным санкциям Запада в отношении Мосбиржи, а также Национального клирингового центра.

«Это жёсткий вариант, при котором будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Московской бирже», — рассказал один из источников.

В случае введения этих санкций валютные торги будут парализованы и механизм, который был у ЦБ с 2014 года на случай ограничения обращения доллара, окажется бесполезным, пишет издание.

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