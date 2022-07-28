Москва, , 10:10 — REGNUM Покупателя для своих активов на территории России ищет в настоящее время компания из Швеции H& M Group. Об этом 28 июля сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Магазин H&M Nissy-KITAQ

По данным последних, шведский ретейлер продаёт права аренды на около 170 магазинов в 65 российских городах, срок действия которых как минимум до 2030-х годов.

Кроме того, уточняется, что также компания намерена продать распределительный центр площадью около 58 тыс. кв. м, а также запасы товаров на 30 недель общей стоимостью не менее $210 млн.

Также отмечается, что в числе возможных покупателей активов H& M Group в РФ есть такие российские компании, как Melon Fashion Group, которая владеет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela, и группа «Спортмастер».

При это эксперты заявили изданию, что новым владельцам придётся разбираться с последствиями ухода шведской компании с рынка РФ. Как уточнил управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев, в случае, «если речь идет о продаже всей российской структуры H& M, <…> придется разбираться и с исками, которые активно подают к сети владельцы помещений».

Отметим, ранее шведская компания H& M Group приняла решение об уходе с российского рынка. При этом первоначально она планировала провести распродажу, однако затем стало известно, что магазины будут временно открыты в августе 2022 года, а вещи будут продаваться по полной цене.