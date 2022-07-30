Москва, , 08:27 — REGNUM «Газпром» опубликовал в своем Telegram-канале часть переписки с партнерами по вопросу турбины. Также размещены бумаги по компрессорной станции «Портовая», на которой установлены газоперекачивающие агрегаты Siemens Energy.

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В документах от 4 июля и 8 июня ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» речь идет о техпроблемах: 9 отказов датчиков температуры подшипника на приводном конце нагнетателя; выход из строя термопреобразователей сопротивления из-за повреждения кабельной продукции. В письмах от 9 и 20 июня «Газпром» уведомляет, что до получения комментариев Siemens нет возможности эксплуатировать газоперекачивающий агрегат.

В данных документах «Газпром» ссылается на проверку Ростехнадзора. В одном из актов говорится о нарушениях обязательных требований в области промышленной безопасности. Также «Газпром» уведомляет ОАО «Газэнергосервис» и ООО «Сименс Энергетика» о запрете эксплуатации ГПА по результатам проверки Ростехнадзора.

Ранее замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов сообщал, что Siemens Energy в ходе ремонта ГПА устранила не более четверти неисправностей. Он также подчеркнул, что после решения всех вопросов вокруг турбин газ будет поставляться в Европу в прежних объемах.