Москва, , 11:13 — REGNUM Отказ ряда стран поддержать предложение Еврокомиссии по сокращению потребления газа указывает на провал очередной попытки наднационального органа Брюсселя взять рычаги управления газовым рынком Европы в свои руки, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что не все страны Европы поддержали решение по сокращению на период 1 августа 2022 года — 31 марта 2023 года объёма потребления газа на 15%.

Селезнев напомнил, что по заявлению Совета ЕС министрам стран-участниц удалось согласовать политический и компромиссный план, но что это означает на деле, пока не сформулировано.

«Но ясно уже одно: сама формулировка «политический и компромиссный план» превращает соглашение в некую лозунговую программу с множеством исключений для стран, ранее выражавших неготовность принять гегемонию Еврокомиссии по принудительному директивному сокращению той или иной страной ЕС с возможностью перераспределения высвобождаемого через этот механизм объема природного газа на рынок ЕС с целью «справедливого» распределения и стабилизации газового рынка Европы», — отметил Селезнев в своем телеграм-канале.

По его словам, в нынешней ситуации Брюссель не смог через газовое давление на правительства стран Европы повлиять на их национальную политику.

«И это тот Брюссель, который пытается обвинить нас в использовании газа как оружия политического давления на Европу? Видимо, тамошние политики судят о нас по себе. В общем, перспектива того, что нынешней зимой страны Европы перегрызутся между собой из-за холода, инфляции и рецессии, ведущей к обнищанию, становится все очевидней», — добавил Селезнев.

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