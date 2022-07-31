Амстердам, , 13:25 — REGNUM Из-за высоких цен на газ жители Нидерландов запасают на зиму дрова для обогрева своих жилищ. Об этом 31 июля сообщает газета Volkskrant.

Запас дров Юлия Безуглова © ИА REGNUM

По информации издания, на фоне увеличения стоимости голубого топлива люди начали массово закупать дрова на зиму, и они стали в стране дефицитным товаром, ан который растет цена.

Также указывается, что один из поставщиков дров Дэвид Вундеринк рассказал, что из-за такого ажиотажного спроса товар у него может закончиться уже в ближайшее время, хотя ранее его клиенты начинали заказывать дрова только в сентябре.

Кроме того, отмечается, что также к ещё большим сложностям для поставщиков дров введёт новая политика сбыта государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer вкупе с осложнением поставок этого товара из-за конфликта на Украине.

Уточняется, что Staatsbosbeheer больше не поставляет лес на дрова, так как при его сжигании выделяется углекислый газ, а из-за ситуации с Украиной и антироссийскими санкциями поставки дров из стран Восточной Европы тоже снизились. В результате дрова уже на €50 дороже, чем в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля с призывом к странам Европейского союза запретить выдачу туристических виз жителям России обратился министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.