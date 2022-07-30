Лондон, , 15:37 — REGNUM Расходы на погребение и кремацию умерших домашних животных из-за выросших в стране цен с трудом покрывают многие из жителей Британии. Об этом 30 июля сообщает газета The Guardian.

Кремация Gregor Younger

«Смерть домашнего животного теперь может стать одним из самых дорогих испытаний для скорбящих владельцев, особенно если они живут в квартире без сада или арендуют жилье», — говорится в публикации.

Также указывается, что из-за роста цен на сайтах по сбору денег появилось много сообщений от владельцев умерших домашних животных, которые просят помочь им собрать средства на погребение и кремацию питомцев.

Кроме того, отмечается, что, как рассказал владелец умершей собаки, кремация домашнего питомца в Британии на данный момент может стоить до £250.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский журналист Саймон Дженкинс написал в своей статье для газеты The Guardian, что обратный эффект дала экономическая война, которую страны Запада развязали против России, и президент РФ Владимир Путин в результате этого стал сильнее, чем когда-либо.