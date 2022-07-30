Лондон, , 11:43 — REGNUM Обратный эффект дала экономическая война, которую страны Запада развязали против России, и президент РФ Владимир Путин в результате этого стал сильнее, чем когда-либо. Такое мнение 30 июля высказал британский журналист Саймон Дженкинс в своей статье для газеты The Guardian.

Владимир Путин Kremlin.ru

Как считает автор публикации, западные санкции против России оказались наиболее непродуманным и контрпродуктивным решением Запада в новейшей истории.

«Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%», — говорится в материале.

Также Дженкинс уточнил, что российская сторона сумела приспособиться к новым обстоятельствам и также санкции поспособствовали развитию отношений Москвы с Китаем, Ираном и Индией.

При этом он добавил, что санкции против РФ объединяют новую экономическую сферу в Азии, включая всё возрастающую роль Китая, в то время как экономика стран Запада погрузилась в рецессию.

«Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к возмездию. Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции без единого слова о цели. Тем не менее — намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят», — уточнил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская компания «Газпром» прекратила поставки природного газа в Латвию из-за нарушения условий отбора голубого топлива.