Париж, , 13:19 — REGNUM Лидерство Германии в Европе находится под угрозой, поскольку экономическая модель ФРГ на фоне энергетического кризиса дала сбой. Такое мнение высказал французский обозреватель Жан-Мишель Катрепуан в интервью Le Figaro.

Германия Petra B. Fritz

По его мнению, власти Германии давно сделали ставку на промышленное производство, но решили положиться на возобновляемые источники энергии и российский газ, отказавшись от использования атомных электростанций.

На фоне последних событий вся эта система рискует рухнуть, и это может положить конец гегемонии Германии в ЕС, подчеркнул обозреватель.

Место лидера ЕС могла бы занять Франция, однако Парижу мешают в том числе огромный внешний долг и нежелание развивать атомную энергетику.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, германским властям становится совсем тревожно: растущие цены на газ и продовольствие могут привести осенью к социальным волнениям.

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