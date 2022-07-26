26 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили материал в американском издании, утверждающем, что Россия выстояла под санкционным давлением и вместо потерь лишь приобретает.

Артур Савин, , 23:27 — REGNUM Материал американского издания The National Interest, согласно которому западные санкции не смогли развалить российскую экономику, с экономической точки зрения Россия не только «ни на грамм не пострадала», но и приобрела — во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли Российской Федерации достиг рекордных $70,1 млрд, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Ну, лично я на жизнь не жалуюсь, денег хватает», — написал Владислав Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что экономическая ситуация в России действительно сильно разнится с тем, что ей пророчили на Западе.

«По факту так и получается. Деньги у россиян были, остаются и, как мне кажется, будут оставаться в достатке. На «ролс ройсах» кататься, конечно, не будем, но с голоду и холоду не помрём», — уверена Мария М.

Некоторые комментаторы отмечают, что западные агрессоры даже предположить не могли, что под давлением самых суровых санкций за всю историю Россия не только удержится на ногах, но даже сумеет расправить плечи.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Всё благодаря грамотной стратегии Центробанка, руководство которого предприняло необходимые меры, чтобы эту лавину санкций наша экономика спокойно выстояла. И это ещё при том, что Россия особо ещё и не начинала отвечать! Впереди будет контратака и поверженный враг!» — считает Ольга Н.

Часть людей полагает, что Россия как государство достойно держит оборону, но простой российский народ всё ещё вынужден нести на себе издержки этой экономической войны.

«Россия в деньгах купается, но при этом уже каждый второй чиновник и каждый первый аналитик на курс пожаловаться успел. Все они подводят кучу «аргументов», что курс рубля снизить надо. Не нравится властям этот денежный бассейн почему-то», — отметил Олег В.

«Олигархи, наверное, да, все по уши в деньгах, а вот простой народ в большинстве своём нет. Цены растут, коммуналка подорожала, а зарплаты не особо стремятся за инфляцией. Так что вопрос в том, с какой стороны посмотреть на эти достижения», — написал Андрей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия не развязывала эту санкционную войну, так что за ней остаётся справедливое право дать сдачи Западу, потерявшему разумные берега.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это война умов и выверенных экономических решений. Кто более мудр и силён в тактике и стратегии и военной, и экономической, тот и победит. На данный момент экономически и в военном плане побеждает Россия. И борется она за то, чтобы внуки и правнуки наши жили в сильной стране, не зависящей от гегемонии американцев и без развращающего влияния европейских ценностей. Путин предлагал Западу взаимовыгодные условия торговли и сосуществования на равных условиях летом прошлого года, но Европа и Америка на это не согласились. Им нужна гегемония. И возле наших границ это бряцанье оружием и фашистский разгул Путин долго терпел и пытался договориться. Какая уважающая себя страна потерпит такую эскалацию вооружения и бесконечного явного оборзения? Пришло время действовать так, как этого заслуживает западная оголтелая сволочь. За нами Правда и с нами Бог!» — указывает Денис Д.

Напомним, 26 июля на сайте американского издания The National Interest был опубликован материал, согласно которому западные санкции не смогли развалить российскую экономику. Более того, с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», а во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли Российской Федерации даже достиг рекордных $70,1 млрд.