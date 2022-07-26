Загреб, 26 июля 2022, 12:43 — REGNUM Власти Хорватии готовят план по экономии энергии и работают над удвоением мощностей для сжиженного природного газа (СПГ), заявил 26 июля министр экономики страны Давор Филипович.
Он добавил, что Хорватия ведет двусторонние переговоры со своими соседями для достижения совместной позиции по энергетике. Также Белград работает над удвоением возможностей по сжиженному газу и строительством газовой инфраструктуры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее хорватский президент Зоран Миланович признал факт того, что Хорватия находится в недружественных отношениях с Россией.
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