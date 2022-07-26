Загреб, , 12:43 — REGNUM Власти Хорватии готовят план по экономии энергии и работают над удвоением мощностей для сжиженного природного газа (СПГ), заявил 26 июля министр экономики страны Давор Филипович.

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«Хорватия поддерживает шаги ЕК, и на этой неделе мы представим добровольные предложения для сокращения потребления энергии в Хорватии с целью ее экономии в домовладениях и промышленности и на других объектах страны», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Хорватия ведет двусторонние переговоры со своими соседями для достижения совместной позиции по энергетике. Также Белград работает над удвоением возможностей по сжиженному газу и строительством газовой инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хорватский президент Зоран Миланович признал факт того, что Хорватия находится в недружественных отношениях с Россией.

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