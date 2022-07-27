Берлин, , 15:42 — REGNUM Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает возможным продление использования АЭС, эксплуатация которых должна по плану завершиться в текущем году. Об этом он заявил 27 июля на пресс-конференции в Берлине.

АЭС

«В нынешней ситуации я открыт для продолжения использования ядерной энергетики. По тем (трем АЭС), которые еще в эксплуатации, нам нужна дискуссия. Эта дискуссия должна быть вестись без идеологических элементов», — заявил он.

По его словам, речь идет об использовании тех АЭС, которые работают сейчас, но не уже выведенных из эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что правительство Германии, вопреки своим ранним заявлениям, что они «ко всему готовы, что бы там президент России Владимир Путин не делал», не смогло обеспечить страну энергоресурсами.

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