Москва, , 14:07 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») обеспокоен возможной утечкой персональных данных граждан РФ в связи с отказом транспортной компании DHL доставлять грузы по России.

Антон Горелкин Duma.gov.ru

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«Фамилии, адреса, телефоны граждан РФ не должны утечь за рубеж, и мы должны сделать всё, чтобы минимизировать возможность их использования во враждебных целях. Соответствующий запрос направлю в Роскомнадзор», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

В целом, по его мнению, обращение с персональными данными граждан РФ, собранными зарубежными компаниями, которые принимают решение об уходе с отечественного рынка, необходимо четко регламентировать.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, транспортная компания DHL объявила о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри России. Несколько месяцев назад компания приостановила все входящие перевозки в Россию и Белоруссию.

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