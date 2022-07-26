, 10:39 — REGNUM Строить какие-либо прогнозы на дальнейший процесс доставки турбин для «Северного потока» и их ремонта сложно ввиду обширной санкционной политики и ее толковании западными коллегами в своих интересах, об этом заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Николай Петрунин («Единая Россия»).

Ранее Газпром заявил о сокращении поставок газа в Европу через «Северный поток» до 33 млн кубометров в сутки с 27 июля. Компания приняла решение остановить работу одной из турбин для ремонта. В связи с этим объем поставок голубого топлива через трубопровод снизится почти вдвое.

По словам депутата, ремонт турбины является обычным, регламентным, отработанным и слаженным механизмом действий.

«Однако наши коллеги сами усложнили себе жизнь, а потом пытались и до сих пор пытаются усидеть на двух стульях: и газ получить в необходимом количестве для заполнения своих хранилищ к зиме, и санкции не снимать с России, а даже по большому счету их ужесточить. Не получилось. Пришлось обходить и в какой-то мере фрагментарно снимать санкции на благо немецкой и европейской экономикам», — сказал Петрунин.

Парламентарий считает, что доставка первой турбины на компрессорную станцию «Портовая» — это не конец, а скорее начало и большая трещина в продуманной санкционной политике Запада.

«Простая математика, три года назад Газпром ежедневно поставлял в Европу до 500 млн кубометров в сутки, в мае этого года — всего 250 млн в сутки, в начале июля — 140 млн, с 11 июля поставки достигли исторического минимума и составили около 67 млн. Причиной сокращения была отнюдь не вина Газпрома, а независящие от него обстоятельства, которые появились в результате санкций. Но и это еще не предел, с 27 июля исторический минимум обновится вновь и составит по прогнозам Газпрома — до 33 млн куб в сутки, ввиду остановки эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens, которому тоже требуется плановое обслуживание. Обслуживание КС «Портовая» — это показатель сути и сущности всей санкционной политики по отношению к России», — пояснил Петрунин.

Он уверен, что западным партнерам рано или поздно придется выбирать, что для них важнее — благосостояние и здоровье своих граждан, безопасность энергообъектов и стабильная работа предприятий и отраслей экономики или необдуманные решения с явно негативными и по объему непрогнозируемыми последствиями.

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