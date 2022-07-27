Калининград, , 19:07 — REGNUM В Калининградскую область завезут керамическую черепицу из Сербии, Турции, Китая и других стран. Об этом порталу «Калининград. Ru» рассказали в пресс-службе Фонда капремонта.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее материал завозили в основном из Польши и Германии.

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«Нам удалось реализовать поставки керамической черепицы в Калининградскую область. Выстраиваются новые логистические цепочки. Например: организовываются поставки керамической высококачественной черепицы из Сербии, Турции, Китая и других стран», — рассказали в пресс-службе.

По данным Фонда капремонта, организации стараются заранее заказывать стройматериалы для отделки зданий, так как из-за антироссийских санкций не хватает материала кровельного покрытия объектов.