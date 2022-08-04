Барнаул, , 14:37 — REGNUM В ходе спецоперации на Украине, в условиях, когда правду бандеровцы и их приспешники/покровители отрицать уже не могут, начались подвижки общественного мнения даже в стане врагов нашей страны, считает кандидат исторических наук, востоковед, бывший доцент кафедры востоковедения Алтайского госуниверситета Олег Боронин. Комментируя 4 августа в своем телеграм-канале обвинение Amnesty International в нарушении военного права, адресованное киевским войскам и другие важные внешнеполитические события последнего времени, он пояснил:

Завод СПГ «Сахалин-2» Gazprom.ru

«Первое. Известная в либеральных кругах международная правозащитная организация «Международная амнистия», которая ранее распространяла очерняющую Россию ложь, была вынуждена фактически официально обвинить бандеровщину в нарушении правил ведения войны, через создание угрозы для мирного населения. «Международная амнистия» признала, что бандеровцы систематически размещают вооружение, боеприпасы, военную технику и вооруженные формирования в зданиях и на территориях больниц, школ, детских садов, учреждений культуры, а также в жилом секторе.

Второе. Вашингтон официально допустил, что удар пленным в Еленовке совершили бандеровцы.

Третье. ООН дала согласие направить своих экспертов для объективного расследования трагедии в Еленовке.

Четвертое. В бандеровских Черкассах прошла (первая пока на бандеровщине) акция протеста родственников погибших и раненых от бандеровского удара в Еленовке пленных с требованием к «киевским кокаинщикам» предоставить объективную информацию об их судьбе и состоянии оставшихся в живых.

Пятре. Япония официально заявила, что несмотря ни на что не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2». Как говорится, процесс пошел…».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что военнослужащие киевских войск нарушают международные правовые нормы и военное право тем, что размещают вооружение в школах, детских садах и больницах в украинских городах, известила правозащитная организация Amnesty International.

О том, что для Японии сохранение полноценного участия в проекте «Сахалин-2» является важнейшей задачей по обеспечению энергетической безопасности, известил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

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