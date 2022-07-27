Тегеран, , 11:20 — REGNUM До 10 млн тонн ежегодно намеревается увеличить импорт российской пшеницы Иран. Об этом 27 июля заявил заместитель главы иранского МИД по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

Зерно

«Сейчас, если мы внимательно посмотрим на статистику, то увидим весьма высокий показатель импорта зерна из РФ, и эта тенденция продолжается», — приводит его слова РИА Новости.

Также Сафари уточнил, что ранее президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси договорились о том, что иранская сторона будет импортировать большое количество российского зерна.

«И я думаю, что Иран сможет импортировать из России до 10 миллионов тонн пшеницы», — пояснил замглавы иранского МИД.

При этом он указал, что взамен иранская сторона будет продолжать поставки в Россию фисташек, овощей, фруктов и других продовольственных товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что попытки Соединённых Штатов ввести санкции против поставок нефти из России в Китай являются незаконными.