Москва, , 15:56 — REGNUM «Ну а что, разумная позиция», — так прокомментировал в своем телеграм-канале 4 августа доктор экономических наук Никита Кричевский ситуацию с невозможностью поставки в Россию турбины для двигателя «Северного потока», прошедшей ремонт в Канаде.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы наложили санкции, а теперь требуете, чтобы исполнялись контрактные обязательства. Как говорится, либо крестик, либо трусы. Не нравится? Тогда мерзнете в свое удовольствие, оставаясь гордыми и тупыми», — рассуждает Никита Кричевский.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 августа, представитель «Газпрома» официально отказался принимать из Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода «Северный поток — 1», заявив, что «санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя невозможной

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