Кемерово, , 15:29 — REGNUM Новый цех по выпуску бумажной упаковки в рамках программы импортозамещения создадут в Кемеровской области. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба корпорации МСП.

Картонная упаковка

Отмечается, что строительство ведёт компания «Кузбасский скарабей» и при реализации проекта будет запущено производство бумаги и картона из вторичного сырья в тестовом режиме осенью 2022 года.

Также указывается, что, благодаря новому оборудованию, объема переработки сырья предприятием вырастет в 3,5 раза — до 120 тыс. тонн ежегодно, а объём выпуска готовой продукции — до 105 тыс. тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый отечественный принтер для маркировки электротехнического оборудования создали инженеры Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») в партнерстве с конструкторским бюро Karfidov Lab.