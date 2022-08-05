Москва, , 09:51 — REGNUM Запрет импорта семенного материала в Россию из недружественных стран может быть использован Москвой в качестве контрсанкций, поэтому Минсельхоз предупредил региональные власти, курирующие агропромышленный комплекс, о необходимости увеличивать закупки посадочного материала отечественного производства. Об этом 5 августа сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, присутствовавшие на недавней встрече с заместителя главы министерства Оксаной Лут.

Семена кукурузы Александр Погожев (с) ИА REGNUM

На совещании было заявлено, что семена — «базовая позиция» в АПК при возможном введении Россией ответных санкций, а Россельхознадзор уже начал превентивно запрещать поставки.

Издание отмечает высокую зависимость российского агробизнеса от импортного посадочного материала. Так, из-за рубежа завозится до 97% семян сахарных свеклы, до 77% подсолнечника, кукурузы — до 50%, картофеля — до 30%. При таком положении дел заменить все эти виды семян одномоментно российской продукцией будет практически невозможно.

Эксперты надеются, что такое предупреждение, скорее, необходимо для того, чтобы побудить агробизнес закупать локальные семена, иначе запрет на импорт станет ударом не для западных производителей, а для российских аграриев. Директор Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова убеждена, что это должно происходить за счёт рыночных, а не административных мер. Она сомневается, что санкции будут в реальности введены — это грозит продовольственной безопасности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Россельхознадзор запретил ввоз в Россию семян подсолнечника из двух французских питомников «Lidea France» и «Limagrain Europe». Меры приняты по причине выявления фомопсиса подсолнечника — карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта, а также непринятия Национальной организацией по карантину и защите растений Франции срочных мер по обеспечению фитосанитарной безопасности продукции.