Москва, , 23:15 — REGNUM Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков обвиняет во всех своих промахах Россию, что является плохим для него признаком, заявила 29 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кирилл Петков Mi.government.bg

Комментируя публикацию в британской The Times интервью Петкова под заголовком «Мы следующие в списке Кремля», Захарова сказала:

«Спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных корыстных целях является верным признаком политической агонии».

Российский дипломат напомнила, что Россия никогда не вмешивалась в дела других стран, как никогда не позволит, чтобы какая-либо другая страна пыталась навязывать Москве свое мнение.

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