Москва, 29 июля 2022, 23:15 — REGNUM Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков обвиняет во всех своих промахах Россию, что является плохим для него признаком, заявила 29 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя публикацию в британской The Times интервью Петкова под заголовком «Мы следующие в списке Кремля», Захарова сказала:
Российский дипломат напомнила, что Россия никогда не вмешивалась в дела других стран, как никогда не позволит, чтобы какая-либо другая страна пыталась навязывать Москве свое мнение.
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