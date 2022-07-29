Москва, 29 июля 2022, 23:15 — REGNUM Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков обвиняет во всех своих промахах Россию, что является плохим для него признаком, заявила 29 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кирилл Петков
Кирилл Петков
Mi.government.bg

Комментируя публикацию в британской The Times интервью Петкова под заголовком «Мы следующие в списке Кремля», Захарова сказала:

«Спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных корыстных целях является верным признаком политической агонии».

Российский дипломат напомнила, что Россия никогда не вмешивалась в дела других стран, как никогда не позволит, чтобы какая-либо другая страна пыталась навязывать Москве свое мнение.

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