Бразилиа, , 05:54 — REGNUM Государственный долг Бразилии вырос в июне за месяц на 2,51% и достиг 5,846 трлн реалов ($1,10 трлн), сообщило на своем сайте бразильское министерство финансов.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Увеличение происходило в основном за счет роста процентных платежей на 76 млрд реалов на фоне более высоких затрат на обслуживание долга. При этом чистая эмиссия внутреннего долга Бразилии достигла 67,3 млрд реалов, что является самым низким значением за месяц с 2018 года.

Кроме того, по сведениям бразильского минфина, средняя процентная ставка по внутреннему долгу возросла в мае с 11,69% до 12,0% — до самого высокого уровня с 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Счетная палата России выпустила оперативный доклад об исполнении бюджета за первый квартал 2022 года. Согласно документу, внешний госдолг страны с января уменьшился на $2,6 млрд и составил $57 143,2 млн.

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