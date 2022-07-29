София, , 20:12 — REGNUM Государственное предприятие «Болгарские железные дороги» («БЖД») обратилось к руководству Европейского союза с просьбой выделить 400 млн левов ($208 млн) на развитие структуры грузовых перевозок страны. Об этом 29 июля сообщает БТВ.

Денег нет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, эти средства могу быть представлены на основе долговых обязательств в период с 2022 по 2023 годы. О других деталях проекта не сообщается.

Ранее «БЖД» объявило о намерении закупить десять локомотивов и более 250 вагонов для обновления подвижного состава.

По словам независимых экспертов, сейчас в Болгарии более 90% товарных вагонов, использующихся на внутренних и международных направлениях, нуждаются в капитальном ремонте.

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