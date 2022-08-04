Уфа, , 11:03 — REGNUM Очередную гуманитарную колонную отправили в Донбасс из Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Машина с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

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Сообщается, что 19-я гуманитарная колонна из Башкирии была отправлена в Луганскую Народную Республику.

Отмечается, что в Донбасс были отправлены свыше 91 тонн стройматериалов (сэндвич-панели, пиломатериалы, гипсокартон, теплоизоляционные материалы, профиля, радиаторы и трубы, кладочная сетка, строительные инструменты). В ЛНР также были отправлены четыре тонны продуктов питания для рабочих и 200 кг питьевой воды для медиков.

Сообщается, что в г. Петровское (ЛНР) продолжается капремонт в школе № 22. Ремонтные работы осуществляют 112 строителей из Башкирии.

Отмечается, что всего из Башкирии было отправлено в Донбасс 1 423,446 тонн гуманитарной помощи.