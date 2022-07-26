Москва, , 16:45 — REGNUM Российские семьи должны получить доступ к надёжным и относительно недорогим источникам энергии. Об этом 26 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по энергетике.

Михаил Мишустин Nalog.ru

«Надо укрепить внутренний спрос на энергоресурсы. Всё больше российских семей должны получить надёжный и относительно недорогой источник тепла и энергии. Это позволит сделать жизнь людей более комфортной и позитивно скажется на деятельности местного бизнеса», — заявил Мишустин.

«Нашей промышленности в ближайшие годы потребуются дополнительные поставки пластика, полимеров и другой профильной продукции. Надо развивать собственное производство сжиженного природного газа, чтобы повысить мобильность наших ресурсов, облегчить выход на новые рынки сбыта», — указал он.