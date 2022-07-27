Москва, , 08:50 — REGNUM Из России может уйти американская компания McCormick & Co., Inc., владеющая брендом Kamis, сообщает газета «Коммерсантъ».

Магазин (сс) ccipeggy

По данным издания, у российской структуры компании уже недоступна четверть ассортимента, некоторые сети отмечают перебои с поставками остальной продукции.

Ещё в марте производитель приправ сообщил о приостановке всех операций в России, в том числе промоакций и инвестиций, заявив, что продолжат следить за ситуацией. Отмечается, что в отчётности за второй квартал 2022 года отражён убыток от обесценивания нематериальных активов в размере 10 млн долларов из-за «прекращения деятельности в России».

На российском рынке приправ Kamis входит в первую тройку вместе с австрийской Kotanyi и российской «Приправыч» (компания «Проксима»). Объём выручки в 2021 году составил 1,94 млрд рублей.

Заменить уходящий бренд могут как российские производители, так и компании из Грузии и Армении, говорится в материале.