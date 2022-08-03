Рим, , 22:23 — REGNUM По уточненным данным за июнь 2022 года, объем розничных продаж в Италии за месяц сократился на 1,1% в стоимости и 1,8% — в объеме, сообщили 3 августа в национальной службе статистики.

Евро Kārlis Dambrāns

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За год объем расходов вырос на 1,4%, но объем приобретенной продукции снизился на 3,8%.

Расходы на продукты питание в июне в сравнении с маем сократились на 2,2%, объем приобретенного — на 2,5%.