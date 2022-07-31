Берлин, 31 июля 2022, 04:14 — REGNUM Ближайшие пять лет Германия не сможет отказаться от российского газа. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер журналистам газеты Zeit.
По мнению чиновника, правительству Германии следует принять «горькую правду» о том, что в стране пока не могут обойтись без российского газа и считает, что власти не видят «всей масштабности последствий».
Он также сообщил, что жители страны поднимают вопросы создания пунктов обогрева, чтобы «не пришлось мёрзнуть в своих квартирах».
Кречмер также добавил, что считает ошибочной позицию о том, чтобы навсегда отказаться от российского сырья, и назвал опасной идею об изолировании России или полного отказа от сотрудничества с ней.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаэль Кречмер обвинил правительство ФРГ в отсутствии плана по выходу из энергетического кризиса. По его словам, власти не смогло обеспечить страну энергоресурсами вопреки своим заявлениям о готовности «ко всему, что бы там господин Путин не делал».
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