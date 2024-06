В Афганистане сложилась критическая ситуация: к 15 августа боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически без боя захватили Кабул и другие крупные города.

После того как афганские издания сообщили, что президент Ашраф Гани покинул страну (таджикское агентство Asia Plus со ссылкой на свои источники утверждает, что он прилетел в Таджикистан, подав перед этим в отставку), стало ясно, что в стране наступает развязка принципиального значения. Как известно, Гани выступал против переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и формирования с его участием коалиционного правительства.

Вывод американских войск из Афганистана является тревожным сигналом для союзников США, не являющихся членами НАТО. Об этом 16 августа написал обозреватель Николас Гвоздев в своей статье для журнала The National Interest.

В настоящее время ситуация в международном аэропорту Кабула остается напряженной, поскольку движение воздушных судов затруднено из-за действия террористов из рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тысяч жителей столицы Афганистана, которые делают невозможными осуществление полетов, нарушая правила безопасности. Однако, выступая на пресс-конференции 17 августа, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о своем «оптимистичном» настрое в отношении того, что австралийские самолеты продолжат эвакуировать желающих покинуть страну афганцев. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралийский репортер Ялда Хаким , работающая на британское BBC, была застигнута врасплох после того, как во время прямого эфира ей позвонил официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухайль Шахин . Об этом 17 августа сообщил австралийский телеканал Nine News.

Дополнительные $500 млн выделил президент США Джо Байден в фонд переселения афганских беженцев, в том числе тех, кто подал заявления на получение специальных миграционных виз, сообщает The Hill.

Бывшие американские военнослужащие, которые проходили службу в Афганистане, обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой активней проводить процедуру эвакуации афганцев, помогавших армиям Запада, сообщает The New York Post.

США преждевременно вывели свои войска из Афганистана, что стало причиной успехов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой стране, 17 августа написала бывший американский госсекретарь Кондолиза Райс в статье для газеты The Washington Post.

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс назвал уход американских ВС из Афганистана «крупнейшим унижением» Вашингтона на международном уровне за последние 40 лет. Он написал об этом 18 августа в своей статье для газеты The Wall Street Journal.

Лидеры радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложили террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовать территорию Афганистана в качестве безопасного убежища и превратить страну в «колыбель джихада». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на доклад Управления генерального инспектора Пентагона.

Уход Соединенных Штатов из Афганистана, который по своим последствиям является катастрофичным, говорит об интеллектуальной и нравственной несостоятельности нынешней элиты США. Такое мнение 18 августа высказал американский журналист Род Дреер в своей статье «Падение имперской Америки» в издании The American Conservative.

Власти Пакистана могут признать правительство радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане после проведения Исламабадом консультаций со странами региона и мировыми державами. Об этом 18 августа сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанского министра информации и радиовещания Чаудри Фавада Хуссейна .

Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили женщину без паранджи, несмотря на обещания руководства группировки создать более инклюзивное государство, сообщает New York Post.

Для организации, которая, как пишет The Washington Post, исповедует древние моральные нормы, афганское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводит поразительно сложную компанию в социальных сетях для наращивания политического импульса, и теперь, когда они у власти, для того чтобы публично доказать, что они готовы возглавить современное национальное государство после почти 20 лет войны.

