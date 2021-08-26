В Афганистане сложилась критическая ситуация: к 15 августа боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически без боя захватили Кабул и другие крупные города.

Президент Ашраф Гани был вынужден сложить с себя полномочия и бежать в Узбекистан с промежуточной посадкой в Таджикистане. Тысячи людей пытаются покинуть страну на любых доступных авиарейсах. Европейские страны и США эвакуируют дипломатов. Тем временем, президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым развитие ситуации в Афганистане. С учётом этого решение об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль все районы столицы Афганистана

Афганистан

21:07 16.08.2021

21:10 16.08.2021 Италия берет на себя обязательство защитить всех жителей Афганистана, сотрудничавших с посольством страны в Кабуле, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.Как именно Италия намерена защищать своих местных сотрудников, он не уточнил. При этом Драги поблагодарил военнослужащих за операции по вывозу из Афганистана граждан Италии (они в настоящее время продолжаются). Читайте также: Премьер Италии пообещал защитить афганцев, сотрудничавших с посольством

21:17 16.08.2021 В римский аэропорт «Фьюмичино» днем в понедельник прибыл первый самолет, на котором эвакуировали граждан Италии из Афганистана.Вместе с дипломатами, членами их семей, другими гражданами Италии в Рим прибыли и около 20 граждан Афганистана, ранее сотрудничавших с итальянским посольством. Читайте подробнее: Из Кабула в Рим прибыли итальянские дипломаты и 20 афганцев

22:03 16.08.2021 Афганцы. nara.getarchive.net

22:10 16.08.2021 Сотрудничество с Россией и с США по проблеме Афганистана необходимо странам Европы, заявил 16 августа в своём обращении к согражданам французский президент Эммануэль Макрон. Об этом: Макрон заявил, что Европе надо сотрудничать по Афганистану с РФ и США

22:16 16.08.2021 Происходящее в Кабуле свидетельствует о провале политики всего Запада в Афганистане, заявила лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.Невозможно спокойно смотреть на происходящее в кабульском аэропорту, на отчаяние людей, народа, брошенного на произвол судьбы, отметила она. Об этом: Оппозиция Италии: Запад бросил Афганистан на произвол судьбы

22:19 16.08.2021 Экс-президент США Барак Обам закрыл комментарии в Instagram в понедельник утром, 16 августа, на фоне того, как пользователи призывали его что-нибудь сделать в связи с захватом Афганистана боевиками. Об этом сообщает Fox News. Об этом: Обама «закрыл» свой Instagram после просьб «помочь Афганистану»

22:23 16.08.2021 Трусость и подлость западных правительств помогла исламистам-террористам, заявил лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, комментируя события в Афганистане.Захватывающие Афганистан боевики — враги цивилизации и свободы, отметил он. Читайте подробнее: Маттео Сальвини: исламистам помогла подлость западных политиков

22:27 16.08.2021 Афганские генералы. facebook. com ARG1880

22:29 16.08.2021 16 августа президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что страна поможет восстановить стабильность в Афганистане и приглашает все группы достичь национального соглашения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Раиси: Иран поможет восстановить стабильность в Афганистане

22:32 16.08.2021 Расходы бюджета Италии на участие в «миссии НАТО» в Афганистане составили 8,7 млрд евро, подсчитали эксперты Rainews в понедельник, 16 августа.840 млн евро были напрямую инвестированы в ту самую армию Афганистана, которая не оказала боевикам никакого сопротивления, отмечают авторы. Читайте также: В Италии подсчитали, сколько было потрачено на миссию в Афганистане

22:37 16.08.2021 После того как афганские издания сообщили, что президент Ашраф Гани покинул страну (таджикское агентство Asia Plus со ссылкой на свои источники утверждает, что он прилетел в Таджикистан, подав перед этим в отставку), стало ясно, что в стране наступает развязка принципиального значения. Как известно, Гани выступал против переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и формирования с его участием коалиционного правительства. Читайте также: Афганистан: Кабул сдан

22:37 16.08.2021 Ашраф Гани Ахмадзай [(сс) Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro]

22:38 16.08.2021 В Москве ни у кого нет сомнений, что на ее южных рубежах появился новый исламистский режим, и что в обозримом будущем это направление может стать чуть ли не главным во внешней политике России на Ближнем и Среднем Востоке. Тут всё очевидно: пять бывших союзных республик в непосредственной близости к Афганистану, причем во всех из них местные элиты мало чем отличаются от бегущей сейчас из страны кабульской «элиты». Читайте также: Афганистан: что значит пауза Кабулова

22:38 16.08.2021 Бывший президент Афганистана Ашраф Гани. facebook. com ARG1880

22:53 16.08.2021 Афганистан

23:29 16.08.2021 Американцы собрались у Белого дома в качестве протеста на фоне взятия Афганистана боевиками, сообщает 16 августа BBC. Подробности в материале: США: у Белого дома прошли протесты в поддержку афганцев

23:45 16.08.2021 Цели Вашингтона в Афганистане достигнуты, заявил 16 августа американский президент Джо Байден, обращаясь к согражданам. Читайте также: Байден назвал выполненной миссию США в Афганистане

00:55 17.08.2021 Власти Афганистана оказались неспособными договариваться и воевать, несмотря на обещания, заявил 16 августа президент США Джо Байден в своём телеобращении к нации. Читайте подробнее: Байден обвинил руководство Афганистана в неспособности договариваться

01:13 17.08.2021 Американская делегация во главе со специальным представителем по Афганистану Залмаем Халилзадом продолжает диалог с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Катара. Об этом 16 августа заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Подробности в материале: В Госдепе США заявили о продолжении контактов с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

01:22 17.08.2021 США могут осуществлять операции против террористов в Афганистане без постоянного присутствия своих войск в этой республике, заявил глава Белого дома Джо Байден 16 августа в ходе телеобращения. Читайте подробнее: Байден заявил о способности США бороться с террором в Афганистане без войск

01:31 17.08.2021 Министерство обороны США выделит две расположенные на американской территории военные базы для размещения нескольких тысяч граждан Афганистана, эвакуируемых после захвата радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над страной. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 16 августа заявил журналистам. Об этом: Пентагон выделит для размещения афганцев ещё две военные базы в США

01:57 17.08.2021 Надёжность Соединённых Штатов в качестве партнёра, который предоставил Украине гарантии безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом, подорвана после гибели людей в аэропорту Кабула. Об этом депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») написал 16 августа на своей странице в Facebook. Подробности в материале: Украинский депутат усомнился в надёжности США после гибели людей в Кабуле

02:06 17.08.2021 США используют все возможности для вывоза из Афганистана помогавших им граждан страны, а также других афганцев, оказавшихся «в уязвимом положении». Об этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс 16 августа заявил на регулярном брифинге. Читайте подробнее: Госдеп заявил, что сделает всё для вывоза из Афганистана своих помощников

02:13 17.08.2021 Ситуацию в Афганистане в ходе телефонного разговора обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом глава европейской дипломатии сообщил 16 августа на своей странице в Twitter. Подробности в материале: Боррель и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане

03:32 17.08.2021 Поздравление с победой в Афганистане в адрес радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направило палестинское движение ХАМАС. Об этом 16 августа говорится в заявлении ХАМАС. Об этом: Движение ХАМАС поздравило талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с победой

03:32 17.08.2021 Президент США Джо Байден 16 августа признал, что крах правительства Афганистана и переход страны под контроль «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошёл быстрее, чем ожидалось. Подробности в материале: Байден заявил, что в США не ожидали быстрого захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

04:56 17.08.2021 Герцог Сассекский Гарри призвал британских ветеранов войны в Афганистане, болезненно переживающих захват власти в стране боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проявить взаимовыручку — оказать друг другу моральную поддержку. Об этом говорится в обнародованном 16 августа заявлении принца. Читайте подробнее: Принц Гарри призвал ветеранов войны в Афганистане к взаимопомощи

04:59 17.08.2021 Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что выпущенное ранее заявление о принудительной посадке афганских самолётов и вертолётов не было проверено должным образом, поэтому его отозвали. Об этом говорится в Telegram-канале узбекистанской прокуратуры. Подробности в материале: В Узбекистане отозвали сообщение о посаженных афганских самолётах

05:32 17.08.2021 Сумму в размере до $500 млн распорядился выделить для помощи афганским беженцам президент США Джо Байден. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе Белого дома. Подробности в материале: США направят $500 млн на помощь беженцам из Афганистана

06:14 17.08.2021 Вывод американских войск из Афганистана является тревожным сигналом для союзников США, не являющихся членами НАТО. Об этом 16 августа написал обозреватель Николас Гвоздев в своей статье для журнала The National Interest. Читайте также: National Interest сообщил о риске для Киева из-за ситуации с Афганистаном

06:34 17.08.2021 Переход Афганистана под контроль террористов стал следствием американской политики и закономерным итогом на фоне вывода из страны войск США и НАТО, заявил 17 августа заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Подробности в материале: В МИД России оценили последствия политики США в Афганистане

07:07 17.08.2021 Афганцы U.S. National Archives

07:17 17.08.2021 Евросоюз должен сыграть большую роль для нормализации ситуации в Афганистане, не допустив усиления влияния России и Китая. Об этом говорится в распространённом 16 августа заявлении группы депутатов Европарламента. Об этом: В Европарламенте опасаются роста влияния России и Китая в Афганистане

07:19 17.08.2021 Военные самолеты, которые должны эвакуировать дипломатов и гражданских из Афганистана, начали вылетать из аэропорта Кабула, 17 августа сообщает Reuters со ссылкой на источники в воздушной гавани. Читайте подробнее: В Кабуле началась эвакуация с помощью военных самолетов

07:37 17.08.2021 Обычным чиновникам талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гарантировали амнистию, отметил в интервью YouTube-канала «Соловьев Live» посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

07:44 17.08.2021 СМИ обращают внимание, что Жирнов второй день хвалит талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, в городе стало тихо и жизнь нормализовалась.

08:18 17.08.2021 Сотрудники американского посольства пока ещё продолжают оставаться в Кабуле, взятом под контроль радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон 17 августа написал на своей странице в социальной сети Twitter. Читайте подробнее: Сотрудники посольства США пока остаются в столице Афганистана

08:22 17.08.2021 Процессы, происходящие в Афганистане, стали темой телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе британского правительства. Об этом: Джонсон призвал созвать саммит лидеров G7 по ситуации в Афганистане

08:33 17.08.2021 Ситуация в Афганистане является закономерным итогом на фоне вывода из страны войск США и Североатлантического альянса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Читайте подробнее: МИД РФ назвал ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики США

08:33 17.08.2021 Президент Соединенных Штатов Джо Байден уверен в правильности своего решения о выводе американских войск из Афганистана. Он заявил об этом 16 августа во время своего выступления в Белом доме. Читайте также: Байден заявил о правильности решения вывести войска США из Афганистана

08:42 17.08.2021 Безусловно, главной новостью не только этого лета, но и всего 2021 года стал молниеносный коллапс проамериканского правительства в Афганистане. Драматичные кадры из охваченного паникой аэропорта Кабула облетели все мировые массмедиа. Итальянские СМИ при освещении событий делают основной упор на трагедии жителей страны, остающихся один на один с новыми властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: «Русские не убегали» — в Италии сравнили действия США и СССР в Афганистане

08:57 17.08.2021 Трагедией и гуманитарной катастрофой закончилось 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

09:16 17.08.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил использовать средства стран, предназначенные на свержение существующих властей, на помощь народам Афганистана и сопредельных государств. Подробности в материале: Володин нашел деньги на помощь Афганистану

09:18 17.08.2021 Соединенные Штаты не считают себя ответственными за хаос в аэропорту Кабула, который возник накануне из-за вхождения в афганскую столицу боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это 17 августа следует из заявлений официальных лиц Пентагона и Госдепа США. Об этом: В Вашингтоне не считают США ответственными за хаос в аэропорту Кабула

09:23 17.08.2021 Польский портал Wirtualna Polska опубликовал комментарий журналиста Михала Гозиора, который посвящен обострению ситуации в Афганистане на фоне вывода из страны войск США и НАТО. Читайте также: В Польше назвали позором бегство США и НАТО из Афганистана

09:27 17.08.2021 В случае агрессии радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Россия может задействовать дальние бомбардировщики Ту-22М3 в качестве «длинной руки». Об этом 17 августа рассказал бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский. Об этом: Экс-глава Генштаба ВС рассказал о возможном ответе РФ на агрессию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

09:39 17.08.2021 Соединенные Штаты в последние 24 часа не наносили авиаударов по Афганистану, однако Пентагон сохраняет такую способность. Об этом на брифинге заявил американский генерал Хэнк Тэйлор. Об этом: В США допустили нанесение авиаударов по Афганистану

09:47 17.08.2021 Трагедией и гуманитарной катастрофой закончилось 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Несмотря на происходящее, мы с вами не слышим заявлений Госдепартамента США, какую помощь будут оказывать Афганистану и соседним с ним государствам», — рассуждает Володин в телеграм-канале. Читайте подробнее: Володин не ждёт заявлений о поддержке жителей Афганистана

09:54 17.08.2021 Всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников Афганистана объявило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвав всех вернуться к своей работе. Об этом 17 августа сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Читайте подробнее: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили амнистию для чиновников правительства Афганистана

10:06 17.08.2021 Заявления властей Соединенных Штатов о выполнении ими поставленных задач в Афганистане прокомментировала 17 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. Читайте подробнее: Захарова отреагировала на заявления США о достижении целей в Афганистане

10:12 17.08.2021 Из Афганистана могут вывезти на Украину до 90 человек, кроме того, на бывшей американской военной базе осталось более десятка контрактников с Украины. Читайте также: На военной базе в Кабуле могли остаться украинские контрактники

10:25 17.08.2021 Президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации объяснил, почему принял решение о выводе американских войск из Афганистана. Читайте также: Байден объяснил бегство США из Афганистана

10:33 17.08.2021 В настоящее время ситуация в международном аэропорту Кабула остается напряженной, поскольку движение воздушных судов затруднено из-за действия террористов из рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тысяч жителей столицы Афганистана, которые делают невозможными осуществление полетов, нарушая правила безопасности. Однако, выступая на пресс-конференции 17 августа, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о своем «оптимистичном» настрое в отношении того, что австралийские самолеты продолжат эвакуировать желающих покинуть страну афганцев. Об этом сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: Австралия продолжит эвакуацию людей из Кабула

10:37 17.08.2021 На Украине не исключили, что Россия может использовать против страны ситуацию в Афганистане. Об этом: В МИД Украины заявили, что ситуация в Афганистане может быть на руку РФ

10:48 17.08.2021 Кадры, где тысячи граждан Афганистана пытаются покинуть страну, стали наглядным уроком для всех. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: Миронов: кадры из Кабула стали уроком для всех

10:49 17.08.2021 Кабульской катастрофы в августе 2021 года, вероятно, можно было бы избежать, если бы Вашингтон более ответственно и серьёзно подошёл к сворачиванию своего присутствия в Афганистане. Но это было трудно сделать из-за идейно-пропагандистского фона. Об этом заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.

10:50 17.08.2021 Американцы должны были признать свой провал на афганском направлении ещё раньше. Об этом РИА Новости заявил первый президент СССР Михаил Горбачёв. «Надо было признать неудачу еще раньше. Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок», — сказал Горбачев. Читайте также: Горбачёв призвал извлечь уроки из ситуации с Афганистаном

10:51 17.08.2021 Австралийский репортер Ялда Хаким, работающая на британское BBC, была застигнута врасплох после того, как во время прямого эфира ей позвонил официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухайль Шахин. Об этом 17 августа сообщил австралийский телеканал Nine News. Читайте подробнее: Репортеру BBC в прямом эфире позвонил представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

11:06 17.08.2021 Россия предлагала Североатлантическому альянсу (НАТО) создать алгоритм взаимодействия по Афганистану в кризисных ситуациях, однако в НАТО не проявили интереса к такому предложению. Об этом 17 августа рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом: В МИД РФ рассказали о результате высокомерия НАТО по отношению к ОДКБ

11:07 17.08.2021 Россия и Китай рассчитывали на то, что США оставят свои войска в Афганистане и продолжат тратить деньги на попытки стабилизировать ситуацию в этой стране, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Читайте также: Байден заявил о желании РФ и КНР продолжения трат США на Афганистан

11:13 17.08.2021 Странам Запада на фоне ситуации в Афганистане гораздо проще было «вернуться к истокам» и объявить Россию угрозой. Об этом 17 августа заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя реакцию США и ЕС на последние события в Афганистане и их опасениях о роли Москвы. Подробности в материале: В МИД РФ ответили на заявление Европарламента о роли Москвы в Афганистане

11:17 17.08.2021 Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв прогнозирует тяжелейшие испытания афганскому народу. Об этом: Косачёв прогнозирует Афганистану новую войну

11:25 17.08.2021 Россия и Китай должны осуществлять защиту своих законных интересов в Афганистане, а также оказывать при этом взаимную поддержку друг другу. Об этом 17 августа заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, его слова приводит пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства. Об этом: Россия и Китай должны защищать свои интересы в Афганистане — глава МИД КНР

11:27 17.08.2021 Попытка США наспех сколотить «коалицию» из шести-семи десятков стран явно неэффективна — среди участников нет ни одной соседней для Афганистана страны, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. Об этом: Косачёв нашел единственную хорошую новость в афганской драме

11:38 17.08.2021 Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 17 августа созвал пресс-конференцию, главной темой которой была ситуация в Афганистане. Моррисон заверил общественность, что работы по эвакуации местных афганцев из Кабула ведутся до сих пор, однако разговор с журналистами прошел в достаточно жесткой манере. Об этом сообщил новостной портал news.com.au. Читайте подробнее: Австралия не достигнет всех целей по эвакуации людей из Кабула — Моррисон

11:38 17.08.2021 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил СБ ООН оптимальное решение афганской проблемы. Читайте также: Жириновский предложил оптимальное решение афганской проблемы

11:40 17.08.2021 Читатели американской газеты Washington Post негативно оценили заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что он не жалеет о выводе войск из Афганистана. Читайте подробнее: Жители США негативно оценили заявление Байдена по Афганистану

11:42 17.08.2021 После выступления Джозефа Байдена вечером 16 августа на американскую администрацию обрушились потоки резкой критики. А тем временем собкор шведского телеканала SVT Самир Абу Эйд, находящийся сейчас в Кабуле, в своем репортаже от 17 августа заявил, что местные жители чувствуют себя попросту брошенными. Об этом: Жители Афганистана считают вывод войск США «провалом» — SVT

11:44 17.08.2021 С призывом провести парламентское расследование действий президента США Джо Байдена по выводу американских войск из Афганистана выступил сенатор-республиканец Рик Скотт. Об этом 17 августа говорится в заявлении сенатора на его сайте. Читайте также: В Сенате США призвали расследовать действия Байдена по Афганистану

11:46 17.08.2021 Похоже, что вечернее обращение президента Джозефа Байдена по поводу складывающейся ситуации в Афганистане оставило больше вопросов, чем ответов. По крайней мере такое впечатление сложилось у собкора шведского телеканала SVT в Вашингтоне Томаса Торена, который поделился своими впечатлениями в эфире SVT 17 августа. Подробности в материале: Выступление Байдена оставило многие вопросы по Афганистану без ответа — SVT

11:54 17.08.2021 Ранее захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригласило женщин принять участие в новом правительстве страны. Об этом 17 августа сообщает телеканал Al Hadath‎ со ссылкой на одного из представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом: Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригласило женщин в правительство Афганистана

11:55 17.08.2021 В Сербии несколько лет назад велись переговоры между представителями афганских властей и «Талибана» (организация, запрещенная в РФ). Об этом 17 августа заявил бывший глава сербской дипломатии и действующий спикер парламента Ивица Дачич. По словам Дачича, это происходило по разрешению президента Сербии Александра Вучича. Подробности в материале: Дачич: представители Кабула и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трижды встречались в Белграде

11:56 17.08.2021 Вечером 16 августа студию телеканала SVT в Стокгольме посетил бывший премьер-министр Швеции, с 1991 по 1994 год, Карл Бильдт. Политик прокомментировал последние события в Афганистане после захвата власти в стране террористами из рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Читайте подробнее: Действия Байдена в Афганистане непростительны, уверены в Швеции

12:06 17.08.2021 В 1996—2001 гг. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правил в Афганистане железной рукой. Однако теперь, когда террористы во второй раз захватили власть в стране, они пытаются всячески доказать, что более не приемлют те методы осуществления власти и насилия, к которым они прибегали раньше. Что все это на самом деле означает? На этот вопрос журналисты шведского телеканала SVT попытались найти ответ, пообщавшись в студии 17 августа с приглашенными экспертами. Читайте подробнее: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всячески пытается смягчить свой образ террористов — SVT

12:11 17.08.2021 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал не укорять президента США Джо Байдена в выводе войск из Афганистана. Об этом: Жириновский предложил США не повторять афганский сценарий на Украине

12:16 17.08.2021 Действия американского президента Джо Байдена в Афганистане не одобряют 69,3% жителей США. Это 17 августа следует из обнародованных результатов опроса исследовательской компании Trafalgar Group. Читайте также: Около 70% жителей США не одобряют действия Байдена в Афганистане — опрос

12:21 17.08.2021 В пресс-службе правительства Польши сообщили, что утром 17 августа из Варшавы в Афганистан было направлено три самолета, на которых намерены эвакуировать оттуда около 100 человек. Читайте подробнее: Польша отправила самолеты в Афганистан для эвакуации людей

12:22 17.08.2021 17 августа известный польский политолог, профессор Пшемыслав Журавский-вель-Граевский в интервью для Polskie Radio 24 назвал захват власти в Афганистане боевиками радикального исламского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провалом внешней политики США. Подробности в материале: В Польше ситуацию в Афганистане назвали провалом политики США

12:24 17.08.2021 Вечером 16 августа в эфире телеканала SVT текущую ситуацию в Афганистане прокомментировала министр иностранных дел Швеции Анн Линде. По словам главы шведской дипломатии, все 19 шведских диппредставителей из посольства в Кабуле были успешно эвакуированы из Афганистана. Читайте подробнее: МИД: Швеция надеется завершить эвакуацию афганцев из Кабула

12:33 17.08.2021 Бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш назвал «трагическими событиями» происходящее в Афганистане. Об этом говорится в заявлении Джорджа Буша — младшего и его супруги Лоры, опубликованном на сайте bushcenter.org. Читайте подробнее: Джордж Буш — младший назвал трагедией ситуацию в Афганистане

12:52 17.08.2021 В связи с угрозой высылаемым лицам со стороны террористов из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство Швеции ранее наложило мораторий на осуществлении депортаций в Афганистан. Однако в свете последних событий запрет на высылки будет действовать в течение долгого времени. Об этом 17 августа написала газета Expressen. Подробности в материале: Швеция еще долгое время не будет проводить депортации в Афганистан

12:59 17.08.2021 Посол РФ в Афганистане проводит в Кабуле встречу с представителем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — дипмиссия.

13:05 17.08.2021 Турция продолжит поддерживать экономическое развитие Афганистана, заявил 17 августа турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Об этом: Глава МИД Турции: Анкара продолжит поддерживать Афганистан

13:21 17.08.2021 ФРГ приостанавливает экономическую помощь Афганистану, сообщает агентство DPA.

13:36 17.08.2021 В министерстве обороны Украины заявили, что в Афганистане нет украинских силовиков, несмотря на сообщения СМИ. Читайте подробнее: В минобороны Украины опровергли наличие солдат ВСУ в Афганистане

13:47 17.08.2021 По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, циничное отношение американцев к своим афганским союзникам демонстрирует всю лживую суть внешней политики США.

14:00 17.08.2021 В настоящее время авиационные власти Афганистана работают над устранением технических проблем и наведением порядка в аэропорту для возобновления полетов из международного аэропорта Кабула. Об этом 17 августа сообщает Управлении гражданской авиации страны на своей странице в соцсети Facebook. Подробности в материале: В Афганистане рассказали о работе по возобновлению полётов из Кабула

14:03 17.08.2021 Выстрелы из автоматического оружия произошли около международного аэропорта Кабула. Об этом 17 августа сообщает телеканал Al Arabiya. Подробности в материале: Рядом с аэропортом в Кабуле произошла стрельба — Al Arabiya

14:06 17.08.2021 Афганистан — это «чёрная дыра», риски инвестиций запредельны. Страна обречена на десятилетия нищеты и полную отсталость, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Читайте подробнее: Афганистан обречён на десятилетия нищеты и отсталость — эксперт

14:20 17.08.2021 Три человека погибли в результате стрельбы, которая велась с вертолета США, пролетавшего над одним из районов Кабула. Об этом 17 августа сообщает местное агентство Pajhwok. Об этом: В результате стрельбы с вертолёта США в Кабуле погибли три человека

14:28 17.08.2021 О временной приостановке вылета всех рейсов из международного аэропорта Кабула объявило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 августа сообщает телеканал Sky News Arabia. Читайте также: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил о приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула

14:33 17.08.2021 По словам президента ФРГ Франка-Вальтер Штайнмайера, неконтролируемый хаос, происходящий в аэропорту Кабула, является позором для Запада.

14:43 17.08.2021 Митинг с требованием выделить для представительниц прекрасного пола посты в новом правительстве Афганистана провела в Кабуле группа женщин. Об этом 17 августа сообщает агентство Khaama Press. Читайте подробнее: Женщины в Кабуле вышли на митинг с требованием мест в правительстве

14:59 17.08.2021 Афганцы facebook. comARG1880

15:00 17.08.2021 Решение о прекращении оказания экономической помощи Афганистану, в котором захватило власть движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приняли власти Германии. Об этом 17 августа сообщает агентство DPA со ссылкой на министра по вопросам экономического сотрудничества и развития Герда Мюллера. Об этом: Германия приостанавливает оказание экономической помощи Афганистану

15:04 17.08.2021 Граждане Афганистана, находящиеся в России, не хотят возвращаться на родину и противятся попыткам депортировать их из РФ. В Петербурге четверо афганцев, въехавших ранее в Россию под видом футбольных болельщиков, обжаловали решение об их депортации. Поводом стал неверный перевод судебного решения — его перевели на персидский язык вместо языка пушту, которым владеют афганцы. Читайте также: Четверо афганцев в Петербурге добились отсрочки выдворения на родину

15:08 17.08.2021 Дополнительные $500 млн выделил президент США Джо Байден в фонд переселения афганских беженцев, в том числе тех, кто подал заявления на получение специальных миграционных виз, сообщает The Hill. Читайте также: Байден выделил еще $500 млн на помощь мигрантам и беженцам из Афганистана

15:09 17.08.2021 Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в Турции, встретился 16 августа с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым обсудил пути расширения сотрудничества в сфере инфраструктуры и обороны. Читайте также: Эрдоган обсудил со спикером парламента Южной Кореи ситуацию в Афганистане

15:10 17.08.2021 «Поддерживаем заявления внутриафганских сил о готовности к формированию инклюзивного правительства», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Узбекистана. Читайте также: МИД Узбекистана: любые попытки нарушения границы будут жестко пресекаться

15:11 17.08.2021 По всей Европе официальные лица отреагировали на такое развитие событий смесью неверия и чувства предательства. Даже те, кто приветствовал избрание Байдена и считал, что тот сможет ослабить недавнюю напряженность в трансатлантических отношениях, заявили, что они рассматривают уход США из Афганистана как ошибку исторического масштаба. Читайте также: ЕС в шоке от содеянного в Афганистане Байденом — Politico

15:12 17.08.2021 Джо Байден во время визита в Афганистан. 2009 U.S. Air Force

15:13 17.08.2021 «Украине приготовиться, вопрос времени». В украинских социальных сетях обсудили обращение президента США Джо Байдена относительно ситуации в Афганистане. Читайте также: «Поматросил и бросил!» — соцсети о заявлении Байдена по Афганистану

15:14 17.08.2021 Бывшие американские военнослужащие, которые проходили службу в Афганистане, обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой активней проводить процедуру эвакуации афганцев, помогавших армиям Запада, сообщает The New York Post. Читайте также: Американские ветераны призвали Байдена принять помогавших им афганцев

15:14 17.08.2021 Базу в Кабуле, где находятся граждане Грузии, которые хотят покинуть Афганистан, взяли под охрану члены исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 августа сообщает грузинское «Общественное телевидение». Читайте также: Застрявших в Афганистане граждан Грузии начали охранять исламисты

15:15 17.08.2021 Американский солдат в Афганистане U.S. Army

15:30 17.08.2021 Власти Казахстана приняли решение усилить обороноспособность Вооруженных сил страны на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом 17 августа заявил начальник управления департамента стратегического планирования генштаба ВС республики Даурен Абдуллин. Об этом: В Казахстане усилили охрану воздушного пространства страны

15:44 17.08.2021 Россия пока не спешит признавать власть движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, заявил 17 августа глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом: Лавров: Москва не торопится с признанием режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане

16:06 17.08.2021 Военная авиация США способна вывозить из аэропорта Кабула от пяти до девяти тыс. человек ежедневно, заявил 17 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби телеканалу CNN. По его словам, такое количество людей можно эвакуировать только силами военной авиации. Читайте также: Пентагон: мы можем вывозить из Афганистана по 5−9 тыс. человек в день

16:17 17.08.2021 Произошедшие в Афганистане события наглядно показывают, что длительный период безоговорочного могущества Запада и военного блока НАТО уходит в прошлое. Об этом в интервью государственному радио Latvijas Radio высказался министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он добавил: «К сожалению». Читайте подробнее: Минбороны Латвии: Запад и Европа ослабли в международном масштабе

16:34 17.08.2021 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции сообщил, что правительство республики поможет в эвакуации из Афганистана людей, связанных с НАТО, Европейским союзом и Международным олимпийским комитетом. Об этом сообщает Polskie Radio. Читайте также: Польша поможет эвакуировать из Афганистана лиц, связанных с НАТО, ЕС и МОК

16:35 17.08.2021 В ближайшее время Пентагон сосредоточит своё внимание на обстановке в районе аэропорта Кабула, заявил 17 августа в эфире телеканала ABC News пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби. «Наша цель состоит в том, чтобы сконцентрироваться на ситуации в аэропорту, чтобы быть уверенными в продолжении его работы, в поддержании там безопасности и стабильности», — сообщил Кирби. Читайте также: Пентагон намерен ещё две недели контролировать аэропорт Кабула

16:36 17.08.2021 Военно-транспортный самолёт ВВС США. defenseimagery.mil

16:37 17.08.2021 Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что придерживаются обязательств не атаковать американский контингент в Афганистане, который должен быть выведен до 11 сентября, передаёт 17 августа Sky News. Подробности в материале: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что пока не будут атаковать контингент США

16:48 17.08.2021 Страны — члены блока НАТО не ожидали, что система безопасности и власти Афганистана обрушатся так быстро, заявил 17 августа на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, это вызывает «глубокое сожаление». Читайте также: Не ждали столь быстрого краха. Генсек НАТО о победе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане

17:01 17.08.2021 Аэропорт Кабула. (сс) Carl Montgomery

17:18 17.08.2021 В Кабуле забыли 12 украинских военных на бывшей американской базе, заявили родственники украинцев, передаёт телеканал «24». Подробности в материале: Несколько украинских военных не забрали с бывшей военной базы США в Кабуле

17:23 17.08.2021 Индия завершила полную эвакуацию всех сотрудников своего посольства из Афганистана, МИД призывает граждан также покинуть эту страну, сообщает 17 августа официальный сайт МИД Индии. Читайте также: Индия полностью вывезла своё посольство из Афганистана

17:28 17.08.2021 Москва не спешит с признанием «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве законной власти в Афганистане, сообщил 17 августа журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Читайте также: Россия не спешит признавать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Лавров

17:39 17.08.2021 Встреча с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле прошла конструктивно, заявил 17 августа российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире «России 24». Подробности в материале: Посол РФ в Кабуле оценил переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

17:39 17.08.2021 Международный аэропорт Кабула возобновил обслуживание всех авиарейсов, включая гражданские, сообщил 17 августа журналистам представитель Белого дома. По его словам, теперь в аэропорту могут приземляться все рейсы. При этом чиновник заявил, что на данный момент там находятся 3,5 тыс. военных. Читайте также: Аэропорт Кабула возобновил гражданское авиасообщение — Белый дом

17:53 17.08.2021 Военный блок НАТО готов наносить дистанционные удары по территории Афганистана, заявил 17 августа генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Североатлантического совета. По его словам, дистанционные удары возможны в том случае, если международные террористические группировки попытаются вновь обосноваться в Афганистане. Читайте также: Столтенберг пригрозил Афганистану дистанционными ударами НАТО

18:02 17.08.2021 Временным президентом Афганистана объявил себя бывший вице-президент Амрулла Салех. Он сделал это на своей странице в Twitter. Салех призвал сограждан, не согласных признавать власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «присоединиться к сопротивлению». Читайте также: Вице-президент Афганистана провозгласил себя главой государства

18:05 17.08.2021 Президентский дворец. Кабул (cc) Masoud Akbari

18:06 17.08.2021 Неспособность политического руководства Афганистана организовать политический процесс мирного урегулирования привела к происходящей сейчас «трагедии Афганистана», захваченного движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 17 августа на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, афганские военные не смогли защитить страну потому, что её политические лидеры не организовали противодействие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и процесс мирного урегулирования. Читайте также: Столтенберг назначил виновных в захвате Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

18:27 17.08.2021 Командование американских военных, находящихся в аэропорту Кабула, контролирует эвакуацию иностранцев и афганцев, «поддерживая контакт» с командирами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 17 августа на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Руководители нашей операции имели контакты с лидерами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — заявил Кирби, пояснив, что эти контакты происходят «по нескольку раз в день». Читайте также: Военные США в аэропорту Кабула поддерживают контакт с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Пентагон

18:28 17.08.2021 Американские солдаты. (cc) The U.S. Army

18:29 17.08.2021 Операция по выводу американских войск из Афганистана, осуществляемая администрацией президента США Джозефа Байдена, стала «великим позором» для Соединённых Штатов, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Читайте также: Трамп назвал вывод войск из Афганистана «великим позором» для США

18:30 17.08.2021 Дональд Трамп во время визита в Афганистан. White House

18:41 17.08.2021 Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хотят вражды ни во внешних, ни во внутренних отношениях, поэтому движение «простило всех», заявил 17 августа на пресс-конференции в Кабуле пресс-секретарь движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид. «Мы не хотим иметь ни внешних, ни внутренних врагов», — сказал Муджахид. При этом он пояснил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хотят, чтобы Афганистан «оставался полем боя». Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о прощении всех

18:52 17.08.2021 Если бы недавний афганский президент Ашраф Гани не бежал из Афганистана, власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране удалось бы ограничить, сообщает 17 августа Bloomberg. Об этом: Бегство Гани из Афганистана сорвало возможность ограничить власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

18:53 17.08.2021 Бывший президент Афганистана Ашраф Гани. facebook. comARG1880

18:54 17.08.2021 Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приложит все усилия для того, чтобы Афганистан не превратился в центр производства наркотических веществ, заявил 17 августа на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид. «Хочу заверить весь мир, что Афганистан не будет центром производства каких-либо наркотиков. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу родину в страну, чистую от наркотиков», — заявил Муджахид. Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что не дадут сделать Афганистан фабрикой наркотиков

18:54 17.08.2021 Представители афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили гарантии безопасности посольства России. Об этом сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов. Читайте также: В Афганистане подтвердили гарантии безопасности посольства России

19:20 17.08.2021 Разочарование и гнев из-за медлительности президента США Джо Байдена в вопросе эвакуации из Афганистана растут как среди администрации Белого дома, так и среди законодателей обеих партий, сообщает 17 августа Reuters. Подробности в материале: «Мы могли сделать больше» — Вашингтон злится на Байдена за эвакуацию

19:22 17.08.2021 Хаос и беспорядки в аэропорту Кабула «задерживают важные поставки предметов первой необходимости» и бьют по «хрупкой системе здравоохранения» Афганистана. Об этом 17 августа сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич. Читайте также: ВОЗ: хаос в Кабуле нарушил поставки лекарств и угрожает здоровью детей

19:24 17.08.2021 Американская социальная сеть Facebook подтвердила, что оставляет в силе запрет на посты и страницы, восхваляющие, поддерживающие или представляющие «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 августа сообщает CNN. Об этом: Facebook отказался признавать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

19:52 17.08.2021 В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в Кабуле забыли двенадцать украинских военных на бывшей американской базе. Читайте также: «Зато собак эвакуировали!» — украинских военных забыли на базе США в Кабуле

19:53 17.08.2021 «Вы не даете визы афганским студентам — вы потеряли нравственность, вы пытаетесь спасти афганских женщин — вы сошли с ума». Британцы обсудили в Twitter разработку правительством специальной программы для беженцев из Афганистана. Читайте также: «Великодушная» Британия приглашает афганцев, но «их некуда девать»

19:56 17.08.2021 Экс-президент США Джордж Буш и его жена Лора Буш, бывшая первая леди, обратились к американским военным, ветеранам, дипломатам и разведывательному сообществу на фоне разворачивающегося в Афганистане кризиса. Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News. Читайте также: Сеть: «Невозможно описать некомпетентность нынешних обитателей Белого дома»

19:57 17.08.2021 Самолёт, вылетающий из Кабульского аэропорта. ISAF Headquarters Public Affairs Office

20:06 17.08.2021 Советские военнослужащие, служившие в Афганистане, не были трусами, они вели себя как мужчины. По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, об этом ему рассказал в 2004 году во время его первого в качестве главы МИД РФ визита в Афганистан один из бывших моджахедов (участник джихада, по-арабски — «борец за веру, за правое, священное дело»). Читайте подробнее: Бывший моджахед рассказал Лаврову о мужестве советских солдат в Афганистане

20:07 17.08.2021 Вывод советских войск из Афганистана. На мосту через р. Пяндж. 15 февраля 1989 года. Фото РГАКФД

20:19 17.08.2021 Чешский президент Милош Земан раскритиковал США и НАТО из-за Афганистана, пишет 17 августа Parlamentni listy. Об этом: Земан заявил, что США и НАТО опозорились в Афганистане

20:23 17.08.2021 Из-за падения Афганистана вера в компетентность администрации Белого дома упала чрезвычайно, сообщает 17 августа CNN, при этом отмечая, что «вызывающая и оборонительная речь» президента в понедельник, 16 августа, не помогла развеять сомнения граждан. Подробности в материале: Белый дом пытается вернуть веру в свою компетентность — CNN

20:33 17.08.2021 Силы, поддерживающие афганского вице-президента Амруллу Салеха, отбили у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) район Чарикар в (провинция Парвана, Афганистан). Об этом: Силы Амруллы Салеха отбили у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) район Чарикар в Парване

20:39 17.08.2021 Генерал-майор США Хэнк Тейлор, отвечающий 17 августа на вопросы журналистов во время брифинга в Пентагоне, заявил, что американские войска не вступали во конфликт с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время эвакуации из аэропорта столицы Афганистана Кабула. Об этом: Соцсети: «Америка возвращается, сказал Джо Байден. Нет, Америка уходит…»

20:49 17.08.2021 Вооруженные силы США в Афганистане (cc) The U.S. Army

21:21 17.08.2021 Смиряться с тем, что происходит в столице Афганистана, недопустимо, заявил лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони.«У Запада, у Европы в целом и у Италии в частности есть обязательства, от которых мы не должны уклоняться», — отметил он. Подробности в материале: Берлускони о Кабуле: не могу поступиться принципами

21:27 17.08.2021 Западу не следует уклоняться от серьезных размышлений об ошибках, который им были допущены за 20 лет военной интервенции в Афганистан, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.Выступая на совещании министров иностранных дел стран ЕС, он отметил, что Западу нужна новая общая стратегия по данному вопросу. Читайте также: МИД Италии призвал Запад подумать об афганских ошибках

21:35 17.08.2021 Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, с точки зрения Белого дома, нельзя полностью избавиться от угрозы терроризма в Афганистане. Об этом он сообщил 17 августа во время брифинга. Читайте подробнее: США начали по-новому говорить об угрозе терроризма своим гражданам

21:36 17.08.2021 Президент США Джо Байден не говорил с иностранными лидерами после того, как Афганистан пал под натиском «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 17 августа советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Подробности в материале: Байден до сих пор не обсуждал с иностранными лидерами падения Афганистана

21:38 17.08.2021 Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан оправдал 17 августа во время брифинга последствия вывода американских войск из Афганистана. Подробности в материале: Советник Байдена обсудил последствия вывода американских войск из Афганистана

21:39 17.08.2021 Диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придётся вести ЕС, поскольку они победили в войне в Афганистане, сообщил 17 августа журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Подробности в материале: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выиграли войну в Афганистане — Боррель

21:39 17.08.2021 Вашингтон пытается договориться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, чтобы они не препятствовали людям, желающим покинуть Афганистан. Об этом 17 августа сообщил советник президента США по безопасности Джейк Салливан во время брифинга. Читайте подробнее: США договариваются с боевиками о свободном доступе в аэропорт Кабула

21:40 17.08.2021 Кабул. Афганистан. (сс) Joe Burger

21:48 17.08.2021 Италия безусловно обязана позаботиться о тех жителях Афганистана, которые сотрудничали с ее посольством и которые теперь пытаются выбраться из Кабула, заявил лидер «Лиги» Маттео Сальвини.Но вместе с тем в Италии фиксируются рекордные за последние годы показатели нелегальной миграции, поэтому афганцам нужно ехать в другие страны ЕС, пришла их (этих стран) очередь отдавать долги, отметил политик. Читайте подробнее: Сальвини: сотрудничавшим с Италией афганцам надо ехать в другие страны ЕС

21:51 17.08.2021 Президент Джозеф Байден не отказывается от своей ответственности за происходящие в Афганистане события и за решения, принятые американским правительством, заявил 17 августа на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Он берет на себя ответственность за все решения, которые приняло правительство США в отношении Афганистана», — заявил Салливан о позиции Байдена. Читайте также: Байден берет на себя ответственность за ситуацию в Афганистане — Белый дом

21:58 17.08.2021 Европейскому союзу необходимо начать переговоры с афганским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для предотвращения возможного гуманитарного кризиса, заявил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Читайте также: В ЕС заявили о готовности к диалогу с новой властью в Афганистане

22:24 17.08.2021 Афганцы. (cc) Aslan Media

22:46 17.08.2021 Санкции могут быть использованы в отношении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы вынудить их выполнять договорённости с Вашингтоном, сообщил 17 августа журналистам помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Читайте также: Помощник Байдена заявил о возможных санкциях против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

22:50 17.08.2021 Администрация Джо Байдена заморозила миллиардные резервы правительства Афганистана, хранившиеся в банках США, сообщает 17 августа газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники. По утверждению газеты, таким образом Вашингтон лишил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захвативших власть в Афганистане, доступа к финансовым резервам центрального банка предыдущего правительства. Читайте также: Миллиарды правительства Афганистана заморожены в банках США — СМИ

23:00 17.08.2021 Самым крупным международным событием со времён воссоединения Крыма с Россией назвал захват власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Подробности в материале: Захват талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане напомнил Боррелю о Крыме

23:06 17.08.2021 Техас запросил из морга пять дополнительных трейлеров для хранения трупов в преддверии новых смертей на фоне волны коронавируса, а также в ожидании тысяч афганских беженцев в центрах для мигрантов, которые уже и так переполнены из-за иммиграционного кризиса на южной границе США. Об этом: США: Техас уже закупил труповозки для афганских беженцев

23:30 17.08.2021 В нише шасси американского транспортного самолета, взлетевшего из аэропорта Кабула, обнаружены человеческие останки, сообщает 17 августа Управление специальных расследований ВВС США. Останки человека были обнаружены после приземления самолёта на авиабазе в Катаре. Читайте также: В США нашли останки человека на шасси самолёта, прилетевшего из Кабула

23:36 17.08.2021 В албанский аэропорт Ринас 17 августа прибыла первая группа афганских беженцев. Подробности в материале: В Албанию прибыла первая группа беженцев из Афганистана

00:06 18.08.2021 Посол США в Косово Филип Коснетт 17 августа прокомментировал решение Косово предоставить убежище афганским беженцам. Читайте подробнее: США заявили, что Косово продемонстрировало лидерские качества

00:19 18.08.2021 Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заверили администрацию США в том, что обеспечат безопасный проезд мирных жителей в аэропорт столицы Афганистана Кабула. Об этом 17 августа на брифинге сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Подробности в материале: В США сообщили подробности переговоров с террористами по аэропорту Кабула

00:30 18.08.2021 Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 17 августа заявил, что Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обязался обеспечить «безопасный проход» для гражданских лиц, желающих покинуть Афганистан. Читайте также: «Полететь бы Байдену в костюме железного человека в Афганистан» — соцсети

00:35 18.08.2021 Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о проведении онлайн-встречи лидеров «Группы семи» (G7) на следующей неделе. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба Белого дома. Об этом: Байден и Джонсон договорились об организации онлайн-встречи G7

01:44 18.08.2021 Приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 46%. Об этом 17 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на опрос, проведенный совместно с социологической службой Ipsos. Подробности в материале: Рейтинг Байдена упал до 46% из-за ситуации в Афганистане

02:36 18.08.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, речь идет преимущественно о детях и женщинах. Список лиц, которым будет предоставлено убежище, уточняют МИД и МВД страны. Читайте подробнее: Северная Македония примет 400 афганских беженцев

03:16 18.08.2021 Напомним, по просьбе США Северная Македония согласилась принять 200−400 беженцев из Афганистана на 12−14 месяцев. В Северной Македонии нынешняя ситуация напоминает о годах Боснийской войны, когда бегущие от боевых действий люди временно наводнили страну. Читайте подробнее: Македонцев призвали не бояться афганских беженцев

03:24 18.08.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, большинство опрошенных заявили, что Косово должно принять беженцев из Афганистана. Некоторые из них заявляли, что могут понять чувства беженцев, поскольку сами оказались в их положении в годы косовской войны, когда больше половины населения Косово спасалось от войны в соседних государствах, а также в Италии, Швейцарии и по всему миру. Читайте подробнее: Граждане Косово заявили о готовности принять беженцев из Афганистана

05:07 18.08.2021 США преждевременно вывели свои войска из Афганистана, что стало причиной успехов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой стране, 17 августа написала бывший американский госсекретарь Кондолиза Райс в статье для газеты The Washington Post. Читайте подробнее: Экс-госсекретарь США заявила о преждевременном выводе войск из Афганистана

05:29 18.08.2021 Переданные армии Афганистана американские вертолеты Black Hawk могут попасть в руки России и Китая, которые изучат военные технологии США. Об этом 17 августа заявил в интервью телеканалу Fox News бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Читайте также: Трамп заявил об угрозе попадания военных технологий США в руки России

06:22 18.08.2021 Неэффективными назвал траты США на военную операцию в Афганистане бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он заявил 17 августа в интервью телеканалу Fox News. Подробности в материале: Трамп сравнил траты на операцию в Афганистане с оборонным бюджетом России

06:38 18.08.2021 Американские военные 17 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), порядка 1,1 тыс. американских граждан, обладателей вида на жительство в США и членов их семей. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщает агентство Reuters. Об этом: Американские военные 17 августа вывезли из Афганистана 1,1 тыс. человек

07:08 18.08.2021 Кабул U.S. Embassy Kabul

07:29 18.08.2021 Украине нужно изучить тактику радикального движения «Талибан"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и использовать полученный опыт в вооруженном конфликте с Россией, заявил советник украинского экс-президента Петра Порошенко, дипломат Константин Елисеев. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность». Подробности в материале: Украинский дипломат призвал использовать опыт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для войны с Россией

07:41 18.08.2021 Сотрудники американского посольства в Кабуле при подготовке к экстренной эвакуации уничтожили паспорта нескольких граждан Афганистана. Об этом со ссылкой на члена палаты представителей Конгресса США Энди Кима (от Демократической партии) 17 августа сообщает телекомпания CNN. Об этом: Сотрудники посольства США при эвакуации уничтожили паспорта афганцев

08:17 18.08.2021 Борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» является бессмысленной после провала США в Афганистане. Такое мнение 18 августа выразил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в соцсети Facebook. Подробности в материале: Советник Зеленского назвал бессмысленным построение демократии на Украине

08:56 18.08.2021 Века Дур, крупнейшее известное месторождение золота в Афганистане, провинция Бадахшан [(cc) министерство обороны США]

08:58 18.08.2021 Американские боевые вертолеты, которые были переданы США афганской армии, теперь будут изучать Россия и Китай. Об этом 18 августа заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Читайте подробнее: Трамп заявил, что Россия может получить военную технику США из Афганистана

08:58 18.08.2021 Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что события в Афганистане являются одним из самых больших поражений в истории Америки, после которого действующего американского лидера Джозефа Байдена необходимо отправить в отставку, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 18 августа в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: «Америка потеряла лицо» — соцсети согласились с Трампом о поражении США

08:59 18.08.2021 Из Афганистана удалось эвакуировать шестерых граждан Грузии на самолёте авиакомпании из Венгрии. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба МИД Грузии. Читайте также: Тбилиси обеспечил эвакуацию части граждан Грузии из Афганистана

09:11 18.08.2021 В МИД Грузии отметили, что работа по поиску способов эвакуации оставшихся граждан из Афганистана продолжается.

09:12 18.08.2021 Заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что американские военные и боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не несут ответственности за хаос и трагические события в аэропорту Кабула, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 августа в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Сеть: «Рэмбо не прилетит» — Пентагон снял с США вину за хаос в Афганистане

09:12 18.08.2021 Информация о том, что большинство телеканалов в Афганистане перешло на трансляцию чтения Корана или новостей о действиях движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызвала дискуссию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 18 августа в социальной сети Facebook. Подробности в материале: «Лишь бы не было насилия» — соцсети обсудили перемены на ТВ в Афганистане

09:21 18.08.2021 В Афганистане армия воевала за американские деньги, после того как финансирование прекратилось, она сдалась. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Читайте также: Трамп: армия Афганистана воевала не за страну, а за доллары

09:30 18.08.2021 ВС США в Афганистане (cc) The U.S. Army

10:07 18.08.2021 Взятие 15 августа 2021 года столицы Афганистана Кабула отрядами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) весьма символически завершило начатую США и Великобританией 7 октября 2001 года операцию «Несокрушимая свобода»… сокрушительным разгромом её участников. Даже в 1975 году из Вьетнама американцы не спасались таким позорным бегством, как в нынешнем году из Афганистана. При этом, на примерах сравнения деклараций политиков и чиновников самого высокого уровня с фактическими событиями, в очередной раз приходится констатировать, что о вырождении в настоящее время международной дипломатии и политики как таковой можно написать не одну докторскую диссертацию. Читайте также: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против США: позорное бегство Запада, опыт СССР и слова России

10:27 18.08.2021 Друзья и союзники США «не висят на самолетах». Об этом 18 августа заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью MSNBC, говоря о гибели пытавшихся покинуть занятый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан людей в аэропорту Кабула. Подробности в материале: Друзья и союзники Вашингтона «не висят на самолётах» — постпред США при ООН

10:31 18.08.2021 Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали мирных граждан Афганистана сдать им оружие и боеприпасы, сообщает Reuters. Читайте подробнее: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали жителей Афганистана сдать оружие

10:53 18.08.2021 Реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане шокирует, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом: МИД РФ назвал шокирующей реакцию стран Запада на кризис в Афганистане

11:19 18.08.2021 На минувшей неделе перед тем, как Кабул перешел под контроль радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), администрация президента США Джо Байдена заблокировала массовые поставки долларов в Афганистан. Об этом 18 августа сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Подробности в материале: WSJ: США заблокировали поставку долларов в Афганистан перед падением Кабула

11:45 18.08.2021 Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс назвал уход американских ВС из Афганистана «крупнейшим унижением» Вашингтона на международном уровне за последние 40 лет. Он написал об этом 18 августа в своей статье для газеты The Wall Street Journal. Читайте подробнее: Пенс назвал уход США из Афганистана «крупнейшим унижением» страны

11:56 18.08.2021 Солдаты НАТО в Афганистане

12:02 18.08.2021 Лидеры радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложили террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовать территорию Афганистана в качестве безопасного убежища и превратить страну в «колыбель джихада». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на доклад Управления генерального инспектора Пентагона. Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложили «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовать Афганистан в качестве убежища

12:08 18.08.2021 Уход Соединенных Штатов из Афганистана, который по своим последствиям является катастрофичным, говорит об интеллектуальной и нравственной несостоятельности нынешней элиты США. Такое мнение 18 августа высказал американский журналист Род Дреер в своей статье «Падение имперской Америки» в издании The American Conservative. Читайте подробнее: В США назвали ситуацию в Афганистане падением «имперской Америки»

12:20 18.08.2021 Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь по митингующим, вышедшим в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар. Читайте подробнее: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар

12:28 18.08.2021 Власти Китая намерены продолжать помогать Афганистану и после установления движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над этой страной, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Читайте также: Власти КНР заявили о намерении помогать Афганистану

12:41 18.08.2021 Западные страны могут проявлять солидарность только в двух случаях: в проявлениях русофобии и на словах, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробности в материале: МИД РФ: страны Запада проявляют солидарность только в русофобии

12:46 18.08.2021 Из Киева в Кабул для эвакуации граждан вылетел самолёт министерства обороны Украины. Читайте подробнее: С Украины в Афганистан вылетел военный самолёт

12:49 18.08.2021 Власти Пакистана могут признать правительство радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане после проведения Исламабадом консультаций со странами региона и мировыми державами. Об этом 18 августа сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанского министра информации и радиовещания Чаудри Фавада Хуссейна. Об этом: Пакистан может признать правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане

12:54 18.08.2021 Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать бежавшего из страны экс-президента Ашрафа Гани за «продажу родины». Об этом Мохаммади написал в Twitter. Читайте подробнее: Министр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать Гани

13:07 18.08.2021 МИД Украины ведёт переговоры об эвакуации 12 сограждан, находящихся на брошенной военной базе США в Кабуле. Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Кулеба. Подробности в материале: В МИД Украины рассказали о 12 согражданах, оставшихся в Кабуле

13:42 18.08.2021 Развилка дорог в Афганистане

13:53 18.08.2021 В Афганистане в результате обстрела боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) митингующих в провинции Нангархар погибли два человека. Читайте также: При обстреле талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) митингующих в Нангархаре погибли два человека

14:32 18.08.2021 Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендует коммерческим операторам не выполнять полёты в воздушном пространстве Афганистана, заявили в агентстве. Читайте также: Европейским авиаперевозчикам рекомендовали не летать над Афганистаном

14:49 18.08.2021 Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили женщину без паранджи, несмотря на обещания руководства группировки создать более инклюзивное государство, сообщает New York Post. Читайте также: Афганские радикалы, вопреки обещаниям, убили женщину без паранджи — СМИ

15:01 18.08.2021 Правительство Индонезии попросили предвидеть прибытие волны беженцев из Афганистана, сообщает Antara. Читайте также: В Индонезии ожидают притока беженцев из Афганистана

15:04 18.08.2021 В северной афганской провинции Панджшер начали формироваться отряды сопротивления радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое ранее захватило власть в Афганистане. Об этом 18 августа сообщил источник в провинции страны. Об этом: На севере Афганистана начали создаваться отряды сопротивления «Талибану"(организация, деятельность которой запрещена в РФ)

15:08 18.08.2021 Ситуация в Афганистане может стать одной из тем переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина 20 августа, сообщили в немецком кабмине.

15:16 18.08.2021 Прибытие беженцев из Афганистана в Косово является серьезной угрозой для безопасности Сербии и сербов, так как речь идет о людях, которые имеют «богатый боевой опыт и при этом вскормлены религиозным фанатизмом». Такое мнение высказал бывший глава сербской разведслужбы, полковник в отставке Томислав Джурин 18 августа. Об этом: Сербский эксперт: Афганские беженцы — опасность для Сербии

15:17 18.08.2021 На Украине назвали «неожиданностью для цивилизованного мира» бегство США из Афганистана. Подробности в материале: На Украине не исключили миграционный кризис из-за событий в Афганистане

15:26 18.08.2021 Жители афганского города Кандагар утверждают в соцсетях, что боевики публично казнили четырёх командиров, поддерживавших прежние власти.

15:33 18.08.2021 В аэропорту Кабула в результате давки пострадали не менее 17 человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителя НАТО. Об этом: Не менее 17 человек пострадали в давке в аэропорту Кабула

15:35 18.08.2021 В Кабуле продолжают оставаться 120 миротворцев, которые обеспечивают эвакуацию из Афганистана. Об этом 18 августа сообщает агентство Trend. Об этом: Азербайджанские миротворцы продолжают выполнять задачи в Афганистане

15:36 18.08.2021 На сегодняшний день боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживают безопасность на улицах Кабула и не ведут себя «как в Средневековье». Об этом 18 августа заявил глава генштаба Великобритании Ник Картер телеканалу Sky News. Читайте подробнее: В Британии заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже не ведут себя «как в Средневековье»

15:38 18.08.2021 Представители прежнего правительства Афганистана на переговорах с боевиками попросили временного убежища в Катаре. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

15:44 18.08.2021 Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, сообщается 18 августа на сайте российского внешнеполитического ведомства. Об этом: Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Афганистане

15:59 18.08.2021 Во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву, который состоится 20 августа, будут обсуждаться темы Украины и Белоруссии, а также, возможно, Афганистана. Об этом 18 августа заявил на брифинге в Берлине официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Читайте подробнее: Одной из тем во время визита Меркель в Москву может стать Афганистан

16:16 18.08.2021 Иранское агентство ISNA сообщило о росте стоимости на паранджу в Афганистане в 10 раз в связи с приходом к власти боевиков.

16:16 18.08.2021 Три человека стали жертвами стрельбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Джелалабаде (провинция Нангархар, Афганистан), сообщает 18 августа Reuters. Подробности в материале: В Джелалабаде в ходе протестов погибли три человека

16:26 18.08.2021 Экстренные слушания по ситуации в Афганистане пройдут в Европарламенте в четверг, 19 августа. На заседание приглашён верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Подробности в материале: В Европарламенте пройдут экстренные слушания по ситуации в Афганистане

16:42 18.08.2021 Reuters со ссылкой на МИД ОАЭ сообщает, что экс-президент Афганистана Ашраф Гани с семьёй находится в стране.

16:52 18.08.2021 Делегация, представлявшая правительство Афганистана на переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, просит убежища на катарской территории, сообщает 18 августа агентство Pajhwok. По утверждению агентства, делегация попросила убежища в Дохе до формирования нового инклюзивного правительства Афганистана. Читайте также: Делегация экс-правительства Афганистана просит убежища в Катаре

16:55 18.08.2021 Ашраф Гани награждает афганских военных. Фото: facebook.com/ARG1880

17:01 18.08.2021 Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев встретился в Москве с заместителем советника премьер-министра Индии по нацбезопасности Панкаджем Сараном, сообщает 18 августа пресс-служба аппарата СБ РФ. Уточняется, что Патрушев и Саран обсудили развитие ситуации в Афганистане и ряд других вопросов. Читайте также: Патрушев обсудил ситуацию в Афганистане с коллегами из Индии

17:04 18.08.2021 О публичной казни талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) четырёх человек в афганском городе Кандагар сообщают местные жители. В интернете появились сообщения на эту тему. Читайте подробнее: Жители Кандагара заявили о публичной казни, устроенной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

17:14 18.08.2021 Финляндия приняла решение о приостановке депортации в Афганистан. Также страна пересмотрит ранее выданные отказы в виде на жительство гражданам Афганистана.

17:19 18.08.2021 Политическое убежище предоставили ОАЭ бежавшему из Афганистана Ашрафу Гани, свергнутому талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с поста президента, сообщает 18 августа WAM. Подробности в материале: Экс-президента Афганистана Гани приняли в ОАЭ

17:31 18.08.2021 После того, как Афганистан был захвачен боевиками, американские эксперты по безопасности задались вопросом — что будет с огромными неиспользованными минеральными ресурсами страны? Об этом 18 августа сообщает CNN. Об этом: Кому достанутся полезные ископаемые Афганистана на $1 трлн? — CNN

17:31 18.08.2021 Госдепартамент США призвал гарантировать права женщин и девочек Афганистана на образование, работу и свободу. Об этом сказано в заявлении Госдепа, опубликованном 18 августа. Читайте также: Госдеп США вдруг обеспокоился правами женщин в Афганистане

17:31 18.08.2021 Экс-президент Афганистана Ашраф Гани, который бежал из страны 15 августа, находится в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает 18 августа CNN со ссылкой на данные министерства иностранных дел. Читайте также: Стало известно, где спрятался экс-президент Афганистана

17:57 18.08.2021 Военнослужащие США открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы держать толпу под контролем, сообщает 18 августа портал Newsy со ссылкой на Пентагон. По утверждению портала, ссылающегося на пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби, американские военные открывали огонь, но в результате их стрельбы якобы никто не пострадал. Читайте также: Пентагон признал, что военные США стреляли по толпе в аэропорту Кабула

17:58 18.08.2021 Демократы проведут слушания по поводу вывода войск США из Афганистана, будучи недовольными исходом операции, сообщает 18 августа CNN. Об этом: США: главу Пентагона допросят о причинах падения Афганистана

18:07 18.08.2021 Ашраф Гани в Вашингтоне. (сс) The White House

18:11 18.08.2021 Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили ситуацию вокруг Афганистана, сообщает пресс-служба Кремля.

18:15 18.08.2021 До конца октября 2021 г. рейсы «Аэрофлота» Москва — Бангкок — Москва отменены, сообщили 18 августа в генконсульстве РФ в Пхукете. Это решение авиакомпания приняла на фоне ситуации в Афганистане: полёты в Бангкок осуществляются через воздушное пространство Афганистана. Подробности в материале: Рейсы «Аэрофлота» Москва — Бангкок отменены до конца октября

18:33 18.08.2021 Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля. Об этом: Путин и Рахмон обсудили по телефону ситуацию в Афганистане

18:36 18.08.2021 Еврокомиссия постановила, что ЕС должен отказаться от принудительной репатриации мигрантов в Афганистан и увеличить квоты на приём беженцев.

18:40 18.08.2021 Для России нет угрозы наплыва беженцев из Афганистана, заявил 18 августа президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, передаёт радиостанция «Говорит Москва». Читайте также: Глава Федерации мигрантов РФ: угрозы беженцев из Афганистана для России нет

18:44 18.08.2021 В настоящее время в аэропорту Кабула находится около 4500 американских военнослужащих, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 18 августа. Подробности в материале: Пентагон увеличил число военных США в Кабуле до 4500

18:51 18.08.2021 Иранские СМИ со ссылкой на экс-советника афганского МИДа сообщают, что покинувший Афганистан президент Ашраф Гани госпитализирован в одну из больниц Абу-Даби.

18:51 18.08.2021 Пентагон подтвердил сообщения СМИ о гибели жителей Афганистана, пытавшихся прицепиться к американским самолётам, взлетавшим из аэропорта Кабула, сообщает 18 августа телеканал CNN. По словам пресс-секретаря министерства обороны США Джона Кирби, речь может идти «о нескольких случаях». Читайте также: Пентагон подтвердил гибель афганцев в ходе их эвакуации из Кабула

18:54 18.08.2021 Глава Пентагона Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли прибыли в Белый дом и, как ожидается, проведут брифинг для президента США Джо Байдена о ситуации в Афганистане. Об этом 18 августа сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома. Об этом: Военное руководство США прибыло в Белый дом проинструктировать Байдена

18:56 18.08.2021 Европейский союз, Соединенные Штаты и другие страны глубоко обеспокоены судьбой афганских женщин и девочек и их правами. Соответствующее объявление было опубликовано 18 августа. Подробности в материале: ЕС и США обеспокоены правами афганских женщин

18:57 18.08.2021 Переводчик из Афганистана, работающий на США, рассказал об ощущении предательства со сторон американского правительства, которое не выполнило свое обещание эвакуировать его семью. Об этом мужчина заявил в интервью CNN 18 августа. Об этом: Бывший переводчик США в Афганистане: «я чувствую, что нас бросили»

19:04 18.08.2021 Афганистан будет жить по законам шариата, и никаких демократических элементов в государстве не будет, сообщает 18 августа агентство Reuters со ссылкой на представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Вахидуллу Хашими. По его словам, страной будет управлять совет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а верховным лидером будет предводитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада. Читайте также: Шариат и никакой демократии! Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили о будущем Афганистана

19:14 18.08.2021 Бывший президент Афганистана Ашраф Гани. Фото: facebook.com/ARG1880

19:35 18.08.2021 Глава албанского правительства Эди Рама 18 августа опроверг утверждения региональных СМИ о том, что Албания примет беженцев из Афганистана только потому, что этого потребовали власти США. Рама на своей странице в «Твиттере» сообщил, что Албания делает это из-за того, что является ответственным членом НАТО, а также потому, что албанский народ в своей истории тоже искал убежище в других странах. Подробности в материале: Премьер Албании: принимать афганцев — наш долг как страны НАТО

19:35 18.08.2021 О госпитализации в Абу-Даби экс-президента Афганистана Ашрафа Гани сообщает 18 августа Young Journalists Club. Читайте подробнее: Ашрафа Гани госпитализировали в Абу-Даби

19:49 18.08.2021 Как сообщает CNN, экс-президент Афганистана Ашраф Гани, госпитализированный в ОАЭ, 18 августа опубликует видеообращение с подробностями своего бегства из страны.

20:11 18.08.2021 Для организации, которая, как пишет The Washington Post, исповедует древние моральные нормы, афганское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводит поразительно сложную компанию в социальных сетях для наращивания политического импульса, и теперь, когда они у власти, для того чтобы публично доказать, что они готовы возглавить современное национальное государство после почти 20 лет войны. Об этом: Мастерство SMM-кампании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в социальных сетях поразило аналитиков США

20:25 18.08.2021 Экс-президент Афганистана Ашраф Гани опубликовал в соцсетях обращение к нации.

20:33 18.08.2021 Взаимодействие властей США и Германии по ситуации в аэропорту Кабула обсудили 18 августа по телефону американский президент Джо Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщили в пресс-службе главы правительства ФРГ. Подробности в материале: Байден и Меркель обсудили проблемы эвакуации из Афганистана

20:33 18.08.2021 Экс-президент Афганистана Ашраф Гани заявил в видеообращении, что покинул страну для того, чтобы избежать кровопролития.

20:37 18.08.2021 Экс-президент Афганистана Ашраф Гани пообещал вернуться в страну в ближайшем будущем. Об этом он заявил в своём видеообращении.

20:44 18.08.2021 В Пентагоне заявили, что в аэропорт Кабула в целях усиления прибыли подразделения морпехов США.

20:45 18.08.2021 Экс-президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что в отношении него в Афганистане готовился заговор и его жизни угрожала опасность.

20:52 18.08.2021 Бежавший из своей страны при приближении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) президент Афганистана Ашраф Гани опубликовал 18 августа в соцсетях обращение к афганскому народу. По его словам, сейчас он находится в ОАЭ. Читайте также: Не виноват я! Ашраф Гани обратился к народу Афганистана

21:21 18.08.2021 Президент Турции РеджепТайип Эрдоган заявил о том, что страна открыта для сотрудничества с афганскими боевиками, захватившими власть.

21:25 18.08.2021 В римском аэропорту «Фьюмичино» вечером в среду приземлился самолет с 85 гражданами Афганистана на борту.В министерстве иностранных дел Италии сообщили, что среди них — граждане, сотрудничавшие с посольством Италии в Кабуле. Читайте также: В Рим прибыл самолёт с 85 гражданами Афганистана

21:49 18.08.2021 Ситуация в Афганистане такова, что все 30 миллионов граждан этой страны оказались «под контролем исламских интегралистов», заявила лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.В таких обстоятельствах рассуждать об эмиграции из Афганистана в ЕС, как это делают либералы, несерьезно и недостойно, ведь невозможно вывезти из Афганистана в ЕС всё население этой страны, отметила она. Читайте подробнее: Оппозиция Италии — либералам: нельзя вывезти из Афганистана всех жителей

21:51 18.08.2021 В Госдепе США заявили, что не потерпят, если новые власти Афганистана вновь превратят страну в убежище для террористов.

22:00 18.08.2021 Госдеп США заявил о том, что экс-президент Афганистана Ашраф Гани больше не является политической фигурой в своей стране.

22:05 18.08.2021 Турция открыта для сотрудничества с руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в Афганистане, заявил 18 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара готова «ко всем видам сотрудничества». Читайте также: Во всех видах. Эрдоган выразил готовность сотрудничать с «Талибаном"(организация, деятельность которой запрещена в РФ)

22:05 18.08.2021 В Афганистане находятся еще около 20 граждан Италии, сообщил посол Италии в Кабуле Томмазо Клауди.Указанные граждане находились за пределами Кабула, в связи с чем и не успели на первые рейсы в Рим.Дипломат пока не покидает афганскую столицу и намерен продолжать руководство операцией по вывозу граждан Италии из страны. Подробности в материале: Посол Италии в Кабуле ждёт 20 сограждан, чтобы улететь в Рим вместе

22:17 18.08.2021 Президент США Джо Байден был лично предупрежден военным командованием, что вывести войска из Афганистана к сроку 31 августа будет «непросто», поскольку в Кабул продолжают прибывать тысячи солдат для оказания помощи в эвакуации американских граждан и афганских союзников, сообщает 18 августа Fox News со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Подробности в материале: Байдена предупредили, что покинуть Афганистан к 31 августа будет «непросто»

22:27 18.08.2021 Ради афганского народа и мира в Афганистане Турция готова пойти на сотрудничество с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 18 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu. Об этом: Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

22:27 18.08.2021 США более не считают сбежавшего из страны афганского президента Ашрафа Гани политической фигурой в Афганистане, заявила 18 августа на брифинге первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. Читайте также: Больше не фигура. Госдеп США опустил Ашрафа Гани до нулевого статуса

22:31 18.08.2021 Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа обсудили происходящее в Афганистане, сообщает Белый дом. Подробности в материале: CNN: вот что обсудили Байден и Меркель про Афганистан

22:32 18.08.2021 Пентагон назвал стабильной ситуацию с безопасностью в аэропорту Кабула.

22:34 18.08.2021 Между американскими военными и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не было конфликтов во время эвакуации в Кабуле, сообщил 18 августа глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге. Подробности в материале: Пентагон: «никакого враждебного взаимодействия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)»

23:11 18.08.2021 Хорватия сделает всё для того, чтобы избежать новой волны мигрантов на своих границах. Об этом заявил 18 августа премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. По словам Пленковича, Хорватия готова принять 20 граждан Афганистана, которые работали или были другими способами связаны с Хорватией. «Мы сделаем всё для того, чтобы Хорватия защитила свои границы, чтобы не было большой волны беженцев, которая могла бы дестабилизировать ситуацию в Европе», — передает агентство «Танюг» слова Пленковича. Об этом: Хорватия готовится защищаться от афганских беженцев

23:23 18.08.2021 Премьер-министр Великобритании почтил память британских солдат, погибших в военных действиях в Афганистане. По словам Бориса Джонсона, «жертвы в Афганистане жгут наше национальное сознание», около 150 тысяч британцев, включая членов парламента, участвовали там в военных действиях. Об этом: «Британский театр придумывает оправдания» для ситуации в Афганистане

23:23 18.08.2021 Заявление представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухейла Шахина о том, что США виновны в гибели людей во время эвакуации из аэропорта Кабула, стало поводом для бурного обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 августа в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: «Мир перевернулся с ног на голову!» — Кабул обвинил США в смерти беженцев

23:24 18.08.2021 Заявление представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихуллы Муджахида о том, что Афганистан перестанет производить наркотики, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 18 августа в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: «Это же как нефть для России!» — талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обещают не производить наркотики

23:41 18.08.2021 Для властей Франции нет дилеммы — признавать или не признавать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) властью в Афганистане, передаёт 18 августа BFMTV. Читайте подробнее: Париж не признаёт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

23:45 18.08.2021 Количество самолётов и вертолётов афганских правительственных сил, улетевших через границу в Узбекистан и Таджикистан, на данный момент неизвестно, заявил 18 августа на брифинге шеф Пентагона Ллойд Остин. Об этом он заявил, отвечая журналистам на вопрос о летательных аппаратах, купленных для ВВС Афганистана на деньги США. Читайте также: Пентагон не знает, сколько самолётов ВВС Афганистана улетело из страны

00:30 19.08.2021 Ситуация на Украине развивается примерно по тому же сценарию, что и в Афганистане до его захвата террористами, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Читайте также: Патрушев спрогнозировал развитие ситуации на Украине по афганскому сценарию

00:36 19.08.2021 Пентагон опубликовал в Twitter первые фотографии американских военных в Кабуле, Афганистан, помогающих эвакуировать граждан США и союзников на фоне возникшего в аэропорту хаоса. Однако судя по фотографиям, ни хаоса, ни выстрелов, ни тысяч кричащих и плачущих афганцев в аэропорту нет. Поразительно, что США не постеснялись опубликовать в интернете настолько постановочные кадры, которые можно вешать на занятиях по медитации, чтобы концентрироваться на видах умиротворенных лиц военных на фоне заката. Подробности в материале: «Я в ступоре. Это нелепо», — Пентагон поразил кадрами из аэропорта Кабула

01:06 19.08.2021 Хаоса, который начался в Афганистане после вывода американских войск из этой страны, невозможно было избежать. Об этом заявил президент США Джо Байден 18 августа в интервью телеканалу ABC. Читайте подробнее: Байден заявил о неизбежности хаоса при выводе войск из Афганистана

01:40 19.08.2021 Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничает с властями США по вопросу эвакуации американских граждан из Афганистана. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 18 августа в интервью телеканалу ABC. Подробности в материале: Байден заявил о сотрудничестве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с США по эвакуации из Афганистана

01:53 19.08.2021 Албания готова принять 1000 граждан Афганистана. Четыре тента для медицинского осмотра и регистрации прибывших уже установлены неподалеку от аэропорта Ринас. Читайте также: Албания готова принять тысячу беженцев из Афганистана

02:04 19.08.2021 Куризи рассказала, что ее бывшие коллеги сталкиваются с проблемами, пытаясь снять свои сбережения с банковских счетов, и ощущают неопределенность перспектив на будущее. При этом женщина не согласилась с опасениями тех, кто считает албанцев склонными к насилию, и выразила уверенность в том, что благодаря своей интеллигентности афганцы легко интегрируются в албанское общество. Читайте также: Ситуацию в Афганистане сравнили с 90-ми

02:05 19.08.2021 Войска США могут продолжать находиться на территории даже после 31 августа, заявил глава Белого дома Джо Байден 18 августа в интервью телеканалу ABC. По словам президента, нахождение военных на территории этой страны будет зависеть от сроков эвакуации американских граждан. Подробности в материале: Байден допустил нахождение войск США в Афганистане после 31 августа

02:20 19.08.2021 Заметное расширение военного присутствия США в Афганистане могло стать альтернативой выводу американских войск из этой страны, заявил глава Белого дома Джо Байден 18 августа в интервью телеканалу ABC. Об этом: Байден назвал альтернативу выводу войск из Афганистана

02:20 19.08.2021 Заметное расширение военного присутствия США в Афганистане могло стать альтернативой выводу американских войск из этой страны, заявил глава Белого дома Джо Байден 18 августа в интервью телеканалу ABC. Об этом: Байден назвал альтернативу выводу войск из Афганистана

02:20 19.08.2021 Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 18 августа обсудили по телефону ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства. Подробности в материале: Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главой МИД Великобритании

03:02 19.08.2021 Военно-транспортный самолёт Ил-76МД воздушных сил Украины не смог совершить посадку в аэропорту Кабула из-за отсутствия разрешения, сообщили 18 августа на странице генштаба вооруженных сил Украины в Facebook. Подробности в материале: Украинскому Ил-76МД не разрешили приземлиться в Кабуле

05:07 19.08.2021 Опасность угрожает военнослужащим США, которые находятся в Афганистане, заявил бывший американский президент Дональд Трамп 18 августа в интервью телекомпании Newsmax. Читайте также: Трамп заявил об опасности для военных США в Афганистане

07:01 19.08.2021 Байден — на вопрос «о чем вы подумали, когда увидели падающих с самолетов афганцев?»: — Это было 4 или 5 дней назад. Я подумал, что мы должны установить контроль, мы должны двигаться еще быстрее.

07:01 19.08.2021 Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана. (сс) Staff Sgt. Kylee Gardner.

07:02 19.08.2021 Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев — о ситуации в Афганистане: — Предпосылок для ввода в Афганистан российского военного контингента нет. На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем.

07:13 19.08.2021 Причин для ввода российских войск в Афганистан нет, 18 августа заявил секретарь Совета безопасности РФ (СБ) Николай Патрушев. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия». По словам Патрушева, Россия намерена сконцентрироваться на политико-дипломатических усилиях для диалога с силами в этой республике, которые исходят из интересов афганского народа и благополучия страны. Читайте также: Патрушев оценил необходимость ввода войск России в Афганистан

07:23 19.08.2021 В руки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попала американская техника с биометрией афганцев. С помощью нее они могут идентифицировать тех, кто сотрудничал США, как с вооруженными силами, так и с дипломатами. Несмотря на объявление всеобщей амнистии, радикалы все равно могут устроить репрессии в отношение этих людей. Цитата канала tv360.

07:24 19.08.2021 В Кабуле эвакуировали штаб НАТО. Опустевшие помещения показал в Twitter боец американской частной военной компании. Вокруг валяются порубленная в куски компьютерная техника и жесткие диски, все флаги сорваны, а некоторые помещения сгорели.

07:26 19.08.2021 Хаос набирает обороты. Американские военные задействовали щиты, дымы и открыли огонь в воздух, чтобы не допустить прорыва афганцев на территорию аэропорта Кабула. Цитата канала «Военный обозреватель».

07:38 19.08.2021 Американские военные с 14 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), около шести тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома. Подробности в материале: Американские военные вывезли из Афганистана около шести тысяч человек

07:40 19.08.2021 Президент США Джо Байден: «Мы постараемся завершить эвакуацию американских граждан из Афганистана до конца месяца. Если нет, то мы продлим срок. Мы хотим вывезти из Афганистана 10−15 тысяч американцев и 50−65 тясяч афганцев».

08:01 19.08.2021 В Афганистане (cc) Institute for Money, Technology and Financial Inclusion

08:12 19.08.2021 Президент США Джо Байден дал интервью телеканалу ABC. «Когда ты видишь, как лидер страны, лидер Афганистана просто садится на самолёт и убегает. Когда ты видишь, как армия, которую мы тренировали, 300 тысяч человек, сдаётся и бросает всё… это просто произошло. Идея была выйти без хаоса. Я не знаю, как это произошло…« Цитата канала «Военный обозреватель».

08:18 19.08.2021 18 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты и НАТО имеют четкое обязательство компенсировать вторжение и оккупацию Афганистана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте подробнее: Глава МИД Ирана: США и НАТО должны компенсировать ущерб Афганистану

08:30 19.08.2021 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 18 августа на своей странице в Facebook сообщил, что правительство направило еще один самолет в Афганистан с целью эвакуировать оттуда граждан Польши и тех, кто с ними там сотрудничал. Подробности в материале: Польша отправила в Афганистан еще один самолет — Моравецкий

08:43 19.08.2021 Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена упал ниже 50%. Об этом пишет The Hill со ссылкой на портал FiveThirtyEight, который занимается анализом опросов общественного мнения. Подчёркивается, что в данных не отражены последние события в Афганистане, в частности захват талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула. Падение рейтинга президента США, согласно данным портала, наблюдается уже несколько месяцев: так, в марте он составлял 55,1%, а в конце июля — 52,6%. При этом по состоянию на 18 августа не одобряют работу Байдена 44,1% американцев.

08:44 19.08.2021 В отсеке шасси американского самолёта погиб футболист молодёжной сборной Афганистана Заки Анвари: его тело было обнаружено в шасси транспортного самолёта C-17A ВВС США после приземления.

08:46 19.08.2021 18 августа бывший временный поверенный в делах Ирана в Афганистане заявил, что ни одна страна не может играть роль Исламской Республики в Кабуле из-за языковых, культурных, идеологических и экономических общих черт двух стран. Данный факт позволяет Ирану оказывать давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по нескольким направлениям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: Экс-дипломат: ни одна страна не может играть роль Ирана в Афганистане

08:49 19.08.2021 Посольство США в Кабуле уведомило 18 августа американских граждан о том, что правительство США не может обеспечить безопасный проезд в аэропорт для тех, кто хочет покинуть страну. Подробности в материале: Посольство США в Кабуле не будет обеспечивать безопасную дорогу в аэропорт

08:50 19.08.2021 Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 18 августа телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, с которым обсудил вопросы сотрудничества и ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Об этом: Главы МИД Южной Кореи и Турции обсудили ситуацию в Афганистане

09:08 19.08.2021 Афганские военные. facebook. comARG1880.

09:20 19.08.2021 Украинские наемники, находившиеся в Афганистане, рассказали о том, что в этой республике их считали «третьим сортом». Читайте подробнее: Украинские наемники заявили, что в Афганистане их считали «третьим сортом»

09:37 19.08.2021 «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ближайшее время объявит о системе госуправления Афганистана. Будущее исламской системы страны станет известным в ближайшие дни, заявил официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Вардак Альханафи.

09:39 19.08.2021 Спустя десять лет после того, как ее муж был убит в Афганистане, а талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль столицу страны Кабул, вдова Тина Грант обратилась ко всем новозеландским военнослужащим, которые служили бок о бок с ее супругом, с призывом не считать действия вооруженных сил своей стран напрасными. Об этом 19 августа сообщил телеканал Nine News. Об этом: Вдова убитого в Кабуле военного: «Ваши усилия не были напрасны»

09:43 19.08.2021 19 августа в эфире радиостанции ABC бывший премьер-министр Австралии. занимавший эту должность с 11 марта 1996 год по 3 декабря 2007 год, Джон Ховард заявил, что интервенция Австралии в Афганистан была оправданной, поскольку международные усилия по борьбе с терроризмом принесли свои плоды. Об этом в тот же день сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: Экс-премьер-министр Австралии: вторжение в Афганистан было правильным шагом

09:53 19.08.2021 Выступая на пресс-конференции перед журналистами 19 августа, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что из столицы Афганистана усилиями австралийских специалистов были эвакуированы 76 человек. Их перевезли из Кабула рейсом на военную базу в Аль-Минхаде в Дубае. Об этом сообщил телеканал Nine news. Читайте подробнее: Австралия продолжает эвакуировать людей из Кабула

09:54 19.08.2021 В Тбилиси не прибывали беженцы из Афганистана и вопрос их размещения в Грузии не рассматривается. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили. Подробности в материале: В МИД Грузии отреагировали на сообщения о беженцах из Афганистана

09:59 19.08.2021 С 15 августа в стрельбе и давке у аэропорта Кабула погибли 12 человек. Стремясь сбежать из страны, многие люди ринулись в аэропорт, где началась давка. Некоторые из них пытались закрепиться на внешней стороне вылетающих самолетов или схватиться за шасси. Цитата канала lentadnya.

10:01 19.08.2021 Противники террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратились к США и Западу с просьбой предоставить оружие и снаряжение для борьбы против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сын командира Ахмад Масуд возглавил силы сопротивления в неподконтрольной «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провинции Панджшер.

10:02 19.08.2021 Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани впервые обратился к жителям республики. «Если бы я остался в Кабуле, то стал бы свидетелем кровопролития», — сказал он. По словам Гани, уехать из страны его вынудила охрана. Он добавил, что покинул Афганистан, оставив большую часть своего имущества, в частности ценные книги, и «конфиденциальные документы».

10:05 19.08.2021 Бывший президент Афганистана Ашраф Гани. facebook. comARG1880.

10:07 19.08.2021 В течение ближайших нескольких дней радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявит о будущем устройстве системы государственного управления Афганистана. Об этом 19 августа сообщил официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), член переговорной команды движения в Дохе Вардак Альханафи на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ближайшее время сообщит о системе госуправления Афганистана

10:18 19.08.2021 Посольство России в Кабуле после смены власти в Афганистане продолжает работу в «штатном полноценном режиме», заявил посол РФ Дмитрий Жирнов. Читайте также: Посол РФ рассказал о работе российской дипмиссии в Кабуле

10:21 19.08.2021 В районе международного аэропорта Кабула с момента захвата столицы Афганистана радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли в общей сложности 12 человек. Об этом 19 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представителей НАТО. Подробности в материале: Из-за стрельбы и давки в аэропорту Кабула погибли 12 человек — Reuters

10:46 19.08.2021 Афганские генералы. facebook. comARG1880.

10:47 19.08.2021 Никто из эвакуированных из Афганистана не выйдет в Ташкент из транзитной зоны аэропорта — минтранс Узбекистана в интервью РИА Новости.

10:49 19.08.2021 Силы сопротивления «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер призвали западные страны помочь им оружием и боеприпасами. Об этом заявил один из лидеров отряда сопротивления Ахмад Масуд. Об этом: Силы сопротивления в Афганистане попросили западные страны о помощи

10:57 19.08.2021 Почти 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи в Афганистане, 4 миллиона человек стали внутренними беженцами — Европарламент.

11:03 19.08.2021 Эвакуационный спецборт для вывоза в Москву части сотрудников посольства РФ, а также этнических афганцев, являющихся российскими гражданами, и обладателей разрешений на проживание в нашей стране намерена направить в Кабул до конца августа Россия. Об этом 19 августа сообщает газета «Известия» со ссылкой на дипломатические источники. Об этом: Россия намерена до конца августа направить в Кабул эвакуационный спецрейс

11:31 19.08.2021 Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он всегда считал афганского лидера Ашрафа Гани«мошенником», который сбежит из страны до того, как Афганистан покинет последний американский солдат. Он рассказал об этом 19 августа в интервью телеканалу Newsmax TV. Читайте также: Трамп назвал «мошенником» беглого экс-президента Афганистана

11:33 19.08.2021 19 августа в студии телеканала SVT в Стокгольме ситуацию с беженцами из Афганистана, спасающимися от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прокомментировали представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев Оса Виделл и глава Миграционной службы Швеции (аналог российской ФМС) Микаэль Риббенвик, который охарактеризовал ситуацию в стране как «мрачную». Читайте также: Глава ФМС Швеции: ситуация в Афганистане выглядит мрачной

11:34 19.08.2021 По информации ряда американских СМИ, накануне захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула Вашингтон пошёл на сепаратные переговоры с боевиками, прекратив оказание воздушной поддержки силам безопасности в обмен на неприкосновенность дипломатов и американских активов, включая военные. По словам бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, одной из причин покинуть страну стало предательство. Цитата канала «Военный обозреватель».

11:35 19.08.2021 Кризис в Афганистане может привести к увеличению потока беженцев в ЕС, и в Швецию в частности. Однако европейские власти не считают, что ситуация с кризисом, аналогичным 2015 году, может повториться снова. Об этом вечером 18 августа в студии телеканала SVT в Стокгольме заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. Читайте также: В ЕС пообещали избежать кризиса беженцев 2015 года

11:36 19.08.2021 В то время как «Зеленые» считают, что Швеция может сделать больше для спасения беженцев, в срочном порядке спасающихся от талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) из Афганистана, «Умеренные» полагают, что шведские власти сделали достаточно для оказания помощи и пришла очередь других стран приложить усилия по урегулированию ситуации. Об этом представители двух партий заявили вечером 18 августа в ходе дебатов на телеканале SVT. Читайте также: В Швеции призвали принять больше беженцев из Афганистана

11:38 19.08.2021 В интервью газете Dagens Nyheter от 18 августа премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что ситуация в Афганистане после прихода к власти талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) сложная и что его страна ожидает увеличения потока беженцев. Читайте подробнее: Премьер-министр Швеции прокомментировал ситуацию в Афганистане

11:43 19.08.2021 Сотрудники шведского телеканала SVT Самир Абу Эйд и Салим Альсаббаг до последнего находились в центре Кабула до момента захвата талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) власти в столице. Однако вечером 18 августа им пришлось спешно покинуть Афганистан, передает новостная служба SVT Nyheter. Об этом: Репорты шведского SVT покинули Кабул: «Нас чуть не избили»

11:46 19.08.2021 Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила власти Венгрии за помощь при эвакуации грузинских граждан из Афганистана. Об этом глава страны написала в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Зурабишвили поблагодарила Венгрию за эвакуацию граждан Грузии из Кабула

11:47 19.08.2021 Кабул (cc) Vladimir Varfolomeev.

11:53 19.08.2021 В Швеции до сих пор никто не знает, когда и кто сможет получить третью дозу вакцины от COVID-19 в стране. Несколько регионов уже готовы начать ревакцинацию, но все еще ждут информации из Стокгольма от Агентства общественного здравоохранения. Об этом 18 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции до сих пор не определились со сроками ревакцинации от COVID-19

11:56 19.08.2021 Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление, заявил Интерфаксу замглавы МИД РФ Александр Грушко.

12:00 19.08.2021 Число граждан Швеции, которые в настоящий момент не могут покинуть Афганистан, растет. 19 августа газета Dagens Nyheter со ссылкой на обновленные данные, полученные из министерства иностранных дел Швеции, написала, что сейчас порядка 300 человек не могут вернуться на родину. Подробности в материале: Афганистан не могут покинуть около 300 граждан Швеции

12:01 19.08.2021 Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) берутся за старое, эйфория проходит — сенатор Джабаров.

12:06 19.08.2021 19 августа министр юстиции Швеции Морган Йоханссон в ходе пресс-конференции проинформирует общественность о том, как Швеция намерена защищать переводчиков, с которыми шведские военные работали в Афганистане. Об этом сообщил новостной портал Omni. Читайте подробнее: Правительство Швеции отчитается о спасении афганских переводчиков

12:11 19.08.2021 Американская разведка не сообщала Пентагону о быстрой сдаче позиций военными Афганистана при наступлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом на брифинге заявил председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Об этом: Пентагон обвинил разведку США в отсутствии точных прогнозов по Афганистану

12:19 19.08.2021 Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хочет улучшить дипломатические и торговые отношения со всеми странами — официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

12:21 19.08.2021 Китай фактически признаёт движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Россия сделает это в скором времени — глава европейской дипломатии Боррель.

12:27 19.08.2021 В Афганистане. U.S. Army

12:30 19.08.2021 Европейский союз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Читайте также: Боррель призвал не допустить контроля России и Китая над Афганистаном

12:30 19.08.2021 Члены радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали людей без паспортов и виз срочно покинуть территорию аэропорта Кабула — агентство Синьхуа.

12:32 19.08.2021 Замглавы МИД России Моргулов обсудил с послом США в Москве ситуацию в Афганистане — дипведомство.

12:34 19.08.2021 Глава ОКНШ ВС США генерал Марк Милли: «Пентагон задействовал в Кабуле до 20 военно-транспортных [самолетов], осуществляющих полёты днем и ночью, а также средства поддержки: «ганшипы» AC-130 Spectre, бомбардировщики B-52H Stratofortress, истребители F/A-18 Hornet, AV-8B Harrier, F-16C/D Viper, беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper, ударные и транспортные вертолёты». Цитата канала new_militarycolumnist.

12:45 19.08.2021 Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление. Об этом 19 августа заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Читайте подробнее: МИД отреагировал на слова Борреля о недопустимости влияния РФ на Афганистан

12:54 19.08.2021 Желающих приехать из Афганистана в Россию тысячи, афганская диаспора в Москве планирует обратиться к российским властям за помощью в их приезде, сообщил РИА Новости президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

12:55 19.08.2021 С призывом к людям, у которых нет паспортов и виз, срочно покинуть территорию международного аэропорта Кабула обратились боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 19 августа сообщает агентство «Синьхуа». Подробности в материале: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали людей покинуть район аэропорт Кабула

12:58 19.08.2021 Соединенные Штаты тратили на Афганистан по $300 млн ежедневно на протяжении последних 20 лет, заявил 19 августа верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам. Читайте также: Боррель: США на протяжении 20 лет ежедневно тратили на Афганистан $300 млн

13:10 19.08.2021 События, которые произошли в Афганистане, являются катастрофой для афганского народа и для доверия к странам Запада в мире. Об этом 19 августа заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на внеплановом заседании комитетов Европарламента. Читайте подробнее: Боррель назвал сложившуюся в Афганистане ситуацию катастрофой

13:20 19.08.2021 Бывший президент Афганистана Ашраф Гани facebook. comARG1880.

13:42 19.08.2021 Генерал Корпуса морской пехоты Кеннет Маккензи, возглавляющий Центральное командование, курирующее деятельность американских сил в горячих точках, включая Афганистан, Ирак и Сирию, прилетел c инспекцией в Кабул. По его словам, в ходе встреч в Дохе (Катар) в воскресенье с лидерами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он предупредил их о том, чтобы они не мешали проведению операцию по эвакуации. «Я ясно сказал им, что любая атака будет встречена превосходящей силой в целях защиты наших войск», — сказал он. Цитата milinfolive.

13:55 19.08.2021 Верховный лидер движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политических заключенных из тюрем Афганистана. Об этом официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Юсуф написал в Twitter. Об этом: В Афганистане освободят всех политзаключенных

13:56 19.08.2021 На сегодняшний день 18 млн жителей Афганистана, что составляет почти половину населения страны, нуждается в гуманитарной помощи. Об этом 19 августа заявил глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе, во время выступления на экстренных совместных слушаниях с комитетом по иностранным делам. Читайте подробнее: В ЕС назвали число нуждающихся в гуманитарной помощи жителей Афганистана

14:06 19.08.2021 «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально заявил о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

14:08 19.08.2021 МВФ приостановил оказание помощи Афганистану, контроль над которым захватил «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), из-за проблемы признания его власти в республике. «Как и всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества. В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность относительно признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования или другим ресурсам МВФ», — говорится в заявлении директора департамента коммуникаций фонда Джерри Райса.

14:09 19.08.2021 Власти Китая одобряют объявленную движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стратегию развития Афганистана, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Читайте также: Власти Китая одобрили планы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по развитию Афганистана

14:11 19.08.2021 Лавров заявил, что позиции России касательно ситуации в Афганистане последовательны, Москва призывает к общенациональному диалогу: «В ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, мы выступали за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил. Точно так же и сейчас, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли власть в Кабуле, в большинстве других городов, в большинстве провинций Афганистана, мы выступаем за то же самое — за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство». Цитата RT.

14:11 19.08.2021 На данный момент радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока еще не контролирует всю территорию Афганистана, а Россия выступает за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу в стране с участием всех сил. Об этом 19 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Манкуш. Подробности в материале: Лавров: талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока еще не контролируют всю территорию Афганистана

14:13 19.08.2021 Кабул. (сс) Olgamielnikiewicz.

14:15 19.08.2021 Заместитель министра иностранных дел России А. В. Грушко прокомментировал заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж. Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан: «Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики. Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя. Это все та же пресловутая игра «с нулевым результатом», судьбы самих афганцев здесь на последнем месте». МИД РФ.

14:25 19.08.2021 Запад заинтересован в том, чтобы радикальные группировки из Афганистана действовали против России. Об этом 19 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Об этом: Запад хочет натравить афганских боевиков на Россию — эксперт

14:26 19.08.2021 Президент Польши Анджей Дуда согласовал с правительством республики решение об отправке в Афганистан военного контингента в составе 100 польских военнослужащих. Они будут действовать в Афганистане до 16 сентября. Об этом передает пресс-служба министерства обороны Польши. Подробности в материале: Польша направит военный контингент в Афганистан

14:26 19.08.2021 Работу служб здравоохранения по всему Афганистану нужно срочно поддержать, так как зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 и других проблем со здоровьем у жителей этой страны. Об этом 19 августа заявил журналистам региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью доктор Ахмед аль-Мандхари, его слова приводит индийское агентство ANI. Читайте также: ВОЗ предупредила об угрозе роста заболеваемости COVID-19 в Афганистане

14:41 19.08.2021 Власти Афганистана не стремились выполнять имевшиеся у них договоренности по диалогу с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 19 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Манкуш. Читайте также: В Кабуле не стремились выполнять договоренности с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Лавров

14:47 19.08.2021 Таджикистан и Китай на фоне ситуации в Афганистане проводят учения с использованием танков, артиллерии и авиации.

14:59 19.08.2021 Афганские военные facebook. comARG1880.

15:42 19.08.2021 Бывший президент Афганистана Ашраф Гани facebook. comARG1880

15:52 19.08.2021 Президент США Джо Байден заявил, что он не верит в то, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое ранее захватило власть в Афганистане, изменилось. Он рассказал об этом 19 августа в интервью телекомпании ABС. Читайте также: Байден заявил, что он не верит в то, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменился

16:03 19.08.2021 Вряд ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят стать типичным по меркам международного сообщества правительством, заявил 19 августа американский президент Джо Байден в интервью ABC. Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не решили, хотят ли выглядеть прилично в глазах мира — Байден

16:26 19.08.2021 Российская гражданская авиация готова предоставить свои услуги гражданам Афганистана, желающим вылететь из своей страны, заявила 19 августа на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, российские авиакомпании готовы вывезти любое количество людей в страны, согласные их принять. Читайте также: Россия готова помочь в авиаперевозках афганцев в другие страны — МИД РФ

16:48 19.08.2021 Президент США Джо Байден не считает, что в падении Афганистана виновата американская разведка или плохое планирование вывода войск, сообщает 19 августа CNN. Читайте также: «Я не думаю, что это был провал», — Байден о выводе войск из Афганистана

16:56 19.08.2021 Талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) отметили в четверг, 19 августа, День независимости Афганистана, провозгласив победу над США, которых они назвали «мощной и высокомерной силой». Читайте подробнее: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отпраздновали победу над «мощной и высокомерной силой» США

16:57 19.08.2021 Посольство России в Кабуле обратилось к российским гражданам, желающим покинуть Афганистан, с просьбой до конца недели проинформировать о своём намерении дипломатов. Читайте также: Посольство обратилось к желающим покинуть Афганистан гражданам России

17:48 19.08.2021 Президентский дворец. Кабул U.S. Secretary of Defense

17:56 19.08.2021 Сербия не будет принимать беженцев из Афганистана, и граждане страны не должны бояться новой волны мигрантов. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 19 августа, отвечая на просьбу журналистов оценить вероятность начала нового миграционного кризиса. «Сербия не будет парковкой для тех, кто приезжает со стороны», — процитировало агентство «Танюг» слова сербского лидера. Читайте также: Вучич: Сербия — не парковка для беженцев

18:16 19.08.2021 Отдел Newsnight в BBC опроверг слова главы Белого дома Джо Байдена о том, что США «обучили и оснастили афганские вооруженные силы численностью в 300 тыс. человек». Читайте также: США ежегодно отмывали более $300 млн на зарплатах афганских солдат — BBC

18:16 19.08.2021 Двухпартийная группа из 53 сенаторов призвала президента США Джо Байдена быстрее эвакуировать афганских союзников, подавших на получение специальной иммиграционной визы (SIV), сообщают 19 августа местные СМИ. Подробности в материале: Двухпартийная группа сенаторов просит Байдена ускорить эвакуацию афганцев

18:17 19.08.2021 «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усиливает охоту на союзников НАТО и США, сообщает 19 августа BBC со ссылкой на документы ООН. Читайте подробнее: ООН: Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилил охоту на союзников США и НАТО

18:18 19.08.2021 Президент США Джо Байден заявил, что вероятность вывода американских войск к 31 августа «зависит от того, где мы находимся» и смогут ли США увеличить число эвакуируемых. Об этом 19 августа сообщает BBC. Об этом: Байден: вывод войск «зависит от того, где мы находимся»

18:32 19.08.2021 Россия оказала гуманитарную помощь Афганистану в 2020 году на общую сумму в три миллиона долларов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Подробности в материале: В МИД РФ рассказали об объёмах российской гумпомощи Афганистану

18:35 19.08.2021 Самолеты F-18 из авианосной ударной группы «Рональд Рейган» «совершали полеты для наблюдения» над Кабулом «для обеспечения безопасности» в течение последних 24 часов. Об этом 19 августа сообщил американский генерал Хэнк Тэйлор во время брифинга. Читайте также: Боевые самолёты F-18 ВМС США совершили полеты над Кабулом

19:05 19.08.2021 Лишь «небольшому количеству» афганцев удается попасть в аэропорт Кабула, сообщает 19 августа корреспондент Кларисса Уорд из CNN. Читайте также: CNN: лишь «небольшому количеству» афганцев удается попасть в аэропорт

19:06 19.08.2021 Американские военные с 14 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), около 7 тыс. человек. Об этом 19 августа на брифинге сообщил генерал-майор Хэнк Тейлор. Читайте также: Военные США эвакуировали из Кабула около 7 тыс. человек

19:23 19.08.2021 Пентагон не использует американские войска для помощи американцам, которые не могут добраться до аэропорта Кабула, потому что они сосредоточены на обеспечении безопасности аэропорта. Об этом 19 августа сообщил американский генерал Хэнк Тэйлор. Читайте также: Войска США всё ещё не помогают вызволить американцев из Кабула — Пентагон

19:23 19.08.2021 На данный момент «не принято никакого решения об изменении» крайнего срока вывода всех американских войск из Афганистана, назначенного на 31 августа. Об этом заявил 19 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Читайте подробнее: Пентагон «не принял решения» об изменении срока вывода войск из Афганистана

20:00 19.08.2021 Захват талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане и его последствия обсудили президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон 19 августа в ходе телефонного разговора, сообщили в пресс-службе Кремля. Об этом: Путин и Макрон обсудили афганский кризис

20:27 19.08.2021 Бывший президент Афганистана Ашраф Гани. facebook. comARG1880

20:31 19.08.2021 Италия как председатель «Большой двадцатки» предлагает провести внеочередной саммит лидеров стран G20 и обсудить ситуацию в Афганистане, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.Особенно важно привлечь к обсуждению такие страны, как Россия, Турция и Китай, отметил министр. Читайте также: Глава МИД Италии предложил обсудить Афганистан на саммите G-20

20:35 19.08.2021 Российская сторона принимает к сведению все заявления из Кабула, сообщила 19 августа в эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) буквально каждый час говорят о желании вести диалог — МИД РФ

20:36 19.08.2021 В Италию уже прибыли около 500 граждан Афганистана, ранее сотрудничавших с посольством Италии в Кабуле, сообщил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.Предполагается, что в ближайшие дни будут совершены новые рейсы, и в Рим прибудет еще около 2000 афганцев. Читайте также: Италия намерена вывезти из Кабула 2500 граждан Афганистана

20:44 19.08.2021 Новые фактические власти Афганистана нужно судить по их делам, а не по словам, заявил в четверг, 19 августа, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.Напомним, ранее с аналогичным тезисом выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом: Рим вслед за Лондоном обещает судить об афганских боевиках по их делам

20:54 19.08.2021 Премьер-министр Италии Марио Драги инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передают итальянские СМИ.Согласно этим сообщениям, Драги и Путин обсудили, «как не допустить гуманитарной катастрофы» в Афганистане. Об этом: Премьер Италии позвонил Путину, чтобы обсудить Афганистан

21:18 19.08.2021 Первое интервью президента США Джо Байдена после падения Афганистана вызвало волну негативных комментариев в социальных сетях, так как президент сделал ряд нелепейших комментариев. Об этом: «Это было 5 дней назад», — Байден отмахнулся от упавших с самолета афганцев

22:04 19.08.2021 Президент США Джо Байденошибочно заявил во время интервью для ABC News, что в Сирии нет американских войск. Вчера, 18 августа, в эфир вышло его первое интервью с тех пор, как контроль над Афганистаном установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом: Байден ошибочно заявил об отсутствии американских войск в Сирии

22:51 19.08.2021 Афганистан оказался обречён на захват террористами из-за политики Вашингтона, причём ещё с президентства (2001−2009 гг.) Джорджа Буша-младшего, заявил бывший германский канцлер Герхард Шрёдер в статье для T-online. Подробности в материале: Экс-канцлер Германии Шрёдер: Афганистан обречён со времён Буша-младшего

22:57 19.08.2021 Афганцы. facebook. comARG1880

23:11 19.08.2021 Комендантский час начал действовать в Кабуле, сообщает 19 августа Khaama Press. Об этом:Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели в Кабуле комендантский час

23:29 19.08.2021 Предоставить им возможность вернуться к работе в национальной компании «Радио и телевидение Афганистана» просят журналистки, которых перестали пускать на работу, передаёт 19 августа TOLOnews. Читайте подробнее: Журналисток телерадиокомпании Афганистана не пускают на рабочие места

00:25 20.08.2021 Министерство обороны США 18 августа обратилось к своим ветеранам, подчеркнув, что «служба никогда не проходит даром», и порекомендовало им обратиться за психиатрической помощью на фоне печального окончания войны в Афганистане. Об этом: «Для чего это было?» — ветераны США разочарованы поражением в Афганистане

01:45 20.08.2021 Ситуация в Афганистане стала темой телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, 19 августа сообщили в пресс-службе Госдепартамента США. Подробности в материале: Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили ситуацию в Афганистане

02:43 20.08.2021 Эвакуация американских граждан из Афганистана сопряжена с большими рисками в связи с возможными атаками боевиков филиала «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые являются «заклятыми врагами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Об этом 19 августа заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC. Подробности в материале: В США опасаются атак в Афганистане со стороны «заклятых врагов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)"*

04:53 20.08.2021 Процессы, происходящие в Афганистане, обсудили в рамках телефонных переговоров президент США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Белого дома. Подробности в материале: Байден и Макрон обсудили обстановку в Афганистане

05:50 20.08.2021 Неудача американцев в борьбе за «новый Афганистан» может охладить США в похожей борьбе за «новую Украину», что недопустимо в условиях противостояния с Россией, написал 19 августа бывший глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook. Подробности в материале: В Киеве считают похожей борьбу США за демократию на Украине и в Афганистане

06:08 20.08.2021 Китай может сыграть ключевую роль в восстановлении Афганистана, заявил 19 августа пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухайль Шахин в интервью телеканалу CGTN. Читайте подробнее: Афганские террористы назвали цель возможного сотрудничества с Китаем

06:47 20.08.2021 Больше половины избирателей в США осуждают то, как власти страны осуществляли вывод американских сил из Афганистана. Об этом 19 августа написала газета The Hill со ссылкой на результаты проведённого опроса. Читайте подробнее: Бегство США из Афганистана не одобрили больше половины американцев

06:49 20.08.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 39 граждан Северной Македонии, находившиеся в Афганистане, уже перевезены в Великобританию и вылетят в Скопье после нескольких дней на карантине. Еще семь македонцев эвакуировались через Норвегию. 27 македонцев находятся на военной базе США в Дохе (Катар). Последними уехали дипломатические работники. Об этом: Северная Македония эвакуировала всех своих граждан из Афганистана

07:04 20.08.2021 В Афганистане. Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Мохсен Махмальбаф. 2001. Иран — Франция

07:06 20.08.2021 Примерно шесть тысяч человек находятся в настоящее время в аэропорту афганской столицы Кабула и ожидают вылета из Афганистана, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 19 августа в ходе брифинга. Подробности в материале: В США заявили о находящихся в аэропорту Кабула шести тысячах человек

07:37 20.08.2021 В Госдепе США заявили, что власти страны не планируют взимать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана.

07:42 20.08.2021 В правительстве Северной Македонии 19 августа сообщили, что уже в выходных в страну должна прибыть первая группа беженцев из Афганистана. Тем не менее для их приема почти ничего не готово. Читайте также: Афганских беженцев разместят в нескольких городах Северной Македонии

07:58 20.08.2021 По меньшей мере сорок человек погибли или пострадали из-за хаоса в аэропорту Кабула, начавшегося после захвата города талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 19 августа передал телеканал Tolo News. Читайте также: С начала хаоса в аэропорту Кабула пострадали 40 человек

08:25 20.08.2021 Истребитель ВМС США F-18 совершает посадку на авианосец U.S. Navy

08:36 20.08.2021 Афганские боевики обыскали закрытые консульства Индии в Кандагаре и Герате. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

08:45 20.08.2021 Мандат миссии ООН в Афганистане может быть изменен, заявил Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш 19 августа в ходе пресс-конференции. По его словам, все будет засвистеть от ситуации в стране после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом: Гутерреш не исключил изменения мандата миссии ООН в Афганистане

08:53 20.08.2021 Швеция не останется в стороне и не бросит местных афганцев, которые работали в посольстве страны в Кабуле. 41 человека и членов их семей эвакуируют из Афганистана в ближайшее время. Об этом 19 августа в интервью радиостанции SVT заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Подробности в материале: Швеция эвакуирует из Афганистана 41 человека

08:55 20.08.2021 Правительство Швеции в настоящее время активно пытается помочь работникам посольства страны в Кабуле из числа местных афганцев покинуть Афганистан. Эвакуация персонала должна начаться как можно скорее. Об этом 19 августа в ходе общения с журналистами заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист. Читайте также: Минобороны Швеции: эвакуация афганцев из Кабула состоится как можно скорее

09:00 20.08.2021 Заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что Украина движется к распаду и её ждет ситуация, похожая на афганскую, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 19 августа в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Отдадут на съедение!» — соцсети об Украине — ее ждет судьба Афганистана

09:03 20.08.2021 Афганцы. Фото: U.S. National Archives

09:22 20.08.2021 Заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что после краха США в Афганистане борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» является бессмысленной, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 20 августа в социальной сети Facebook. Подробности в материале: «Строят фашистское государство!» — на Украине усомнились в демократии

09:37 20.08.2021 Материал украинского издания «Страна.ua», в котором один из наёмников с Украины заявил, что они выполняли в Афганистане самую тяжёлую работу, а для американцев они были людьми третьего сорт, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 20 августа в социальной сети Facebook. Подробности в материале: «Пожинайте плоды, предатели!» — соцсети о реальном отношении США к Украине

09:52 20.08.2021 60 австралийцев и местных афганцев были эвакуированы из Кабула в Дубай вечером 19 августа. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News. Об этом: Австралия эвакуировала ещё 60 человек из Кабула