Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Представители террористических организаций могут быть среди афганцев, эвакуируемых из аэропорта Кабула, считает бывший президент США Дональд Трамп. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе республиканца.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его мнению, тысячи террористов могли попасть в различные части мира. Политик напомнил, что из 26 тысяч лиц, эвакуированных из Афганистана, американскими гражданами были только 4 тысячи.

Трамп полагает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насильно удерживают в стране «самых лучших и умных». Экс-глава Белого дома также выразил мнение, что авиарейсы из Кабула осуществляются без надлежащей проверки пассажиров. По его словам, что никто не знает, сколько террористов могут проникнуть на территорию США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден заявил, что группировка «ИГ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планирует совершить атаки на силы США и их союзников в Афганистане.

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