* талибов — запрещённая в России организация

Париж, , 23:41 — REGNUM Для властей Франции нет дилеммы — признавать или не признавать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) властью в Афганистане, передаёт 18 августа BFMTV.

Жан-Ив Ле Дриан © École polytechnique — J.Barande

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Как заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) незаконна, потому что они захватили её силой. Другой дело, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) докажут соблюдением норм международного права, что с ними можно иметь дело, Париж подумает над их признанием.

В качестве первого шага Ле Дриан предложил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «отпустить всех, кто хочет уехать из Афганистана». И, тем не менее, до их признания далеко: ситуация должна находиться на контроле у СБ ООН, обсуждаться на уровне G7 и НАТО.

Ле Дриан «Необходимо проявлять повышенную бдительность, чтобы эта страна не превратилась в убежище террористов».

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