Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Обстановка в Афганистане стала темой телефонного разговора президента США Джо Байдена и премьер-министра Италии Марио Драги. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Белого дома.

Марио Драги Imf.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Стороны отметили важность тесной координации в рамках безопасной эвакуации из Кабула своих граждан и афганцев, желающих покинуть республику. Кроме того, Байден и Драги одобрили намерение провести виртуальную встречи лидеров стран Группы семи (G7) по ситуации в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Джо Байден обсудил процессы, происходящие в Афганистане, с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден и Макрон обсудили обстановку в Афганистане