Лондон, , 16:43 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал экстренные переговоры стран G7 по поводу ситуации в Афганистане. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я созову встречу лидеров G7 во вторник для срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, предотвратить гуманитарный кризис и поддержать афганский народ в сохранении достижений последних 20 лет», — отметил Джонсон.

Переговоры должны состояться в ближайший вторник, 24 августа. Ранее Джонсон обсудил ситуацию в Афганистане с президентом США Джо Байденом.