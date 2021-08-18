* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:03 — REGNUM Афганистан будет жить по законам шариата и никаких демократических элементов в государстве не будет, сообщает 18 августа агентство Reuters со ссылкой на представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Вахидуллу Хашими.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

По его словам, страной будет управлять совет талибов, а верховным лидером будет предводитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада.

«Никакой демократической системы не будет, так как для этого в нашей стране не имеется никаких оснований. Мы не будем дискутировать о политической системе Афганистана, поскольку ответ на этот вопрос уже известен. Это будут законы шариата», — цитирует агентство слова Хашими.

Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль всю территорию Афганистана за исключением района аэропорта Кабула, где ещё остаются военные США.

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