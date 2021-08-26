Лондон, , 07:15 — REGNUM Жителям Афганистана, которые не смогли покинуть страну на самолёте, лучше бежать по земле, заявил 25 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом сообщило издание The Times.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес Richard Townshend

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По словам министра, попасть на вылетающие из Кабула самолёты удаётся не всем, и вскоре такая возможность будет закрыта.

«Я бы рассмотрел другой маршрут, если возможно. Если они думают, что могут уехать в третью страну, то так было бы безопаснее и лучше. Я бы рекомендовал им попробовать пересечь границу», — сказал он.

Ранее глава Минобороны Великобритании сообщил, что властям страны удалось эвакуировать из Афганистана 11,5 тыс. человек.

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