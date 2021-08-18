Приштина, , 03:24 — REGNUM Опрос случайных прохожих на улицах Приштины 17 августа показал, что граждане края готовы радушно встретить беженцев из Афганистана.

В Афганистане U.S. Department of Defence

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, большинство опрошенных заявили, что Косово должно принять беженцев из Афганистана. Некоторые из них заявляли, что могут понять чувства беженцев, поскольку сами оказались в их положении в годы косовской войны, когда больше половины населения Косово спасалось от войны в соседних государствах, а также в Италии, Швейцарии и по всему миру.

Были и голоса против приема беженцев — некоторые из опрошенных отмечали, что боятся приезжих и надеются, что они будут изолированы.

Напомним, укрыть беженцев из Афганистана Косово попросили США. Афганцы, сотрудничавшие с США, будут 12−14 месяцев ждать рассмотрения их заявок на получение американской визы на территории третьих государств.

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