Пули-Хумри, Афганистан, , 02:11 — REGNUM Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) блокируют поставки топлива и продовольствия в регионе Андараб провинции Баглан на севере Афганистана, а также похищают местных жителей — детей и стариков. Об этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех, не признавший захват власти в стране радикалами и объявивший себя законным исполняющим обязанности главы государства, 24 августа заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

Амрулла Салех Heinrich-Böll-Stiftung

Амрулла Салех «Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб. Гуманитарная ситуация ужасная. Тысячи женщин и детей сбежали в горы. Последние два дня… похищают детей и стариков и используют их в качестве живых щитов для передвижения или обысков в домах».

Действия радикалов также прокомментировал Масуд Андараби, являвшийся министром внутренних дел в правительстве бежавшего из страны президента Ашрафа Гани, написавший в Twitter, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «практически уничтожает ни в чём не повинных мирных жителей Андараб». По его словам, правозащитные организации должны расследовать действия радикалов в Андарабе.

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Как сообщало ИА REGNUM, радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, включая бывшего президента Ашрафа Гани и бывшего вице-президента Амруллу Салеха.

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