Брюссель, , 17:52 — REGNUM Военный блок НАТО готов наносить дистанционные удары по территории Афганистана, заявил 17 августа генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Североатлантического совета.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, дистанционные удары возможны в том случае, если международные террористические группировки попытаются вновь обосноваться в Афганистане

Кроме того, Столтенберг отметил, что НАТО «изучит многочисленные уроки» ситуации в Афганистане, но сделает это потом, когда завершит эвакуацию своего персонала

«По соглашению, подписанному США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Афганистан не должен стать базой для международных террористов. Мы будем следить за этим очень внимательно, и, конечно, страны НАТО останутся бдительны и готовы атаковать террористические группы дистанционно, если таковые вновь пытаются обосноваться в Афганистане», — сказал Столтенберг.

«НАТО предстоит сделать выводы из многочисленных уроков по Афганистану. Мы займемся этим, когда будет завершена эвакуация», — добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что в странах-членах НАТО знали не ожидали такой скорости падения афганских властей и армии.

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