* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 17:37 — REGNUM Три района в афганской провинции Баглан отбиты противниками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 20 августа, сообщает Pajhwok.

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Часть Баглана освобождена от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрядами ополчения, которыми командует Абдула Хамид Дадгар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 августа, один из лидеров ополчения Ахмад Масуд обратился к Западу за поддержкой в сопротивлении талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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