Стокгольм, , 11:36 — REGNUM В то время как «Зеленые» считают, что Швеция может сделать больше для спасения беженцев, в срочном порядке спасающихся от талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) из Афганистана, «Умеренные» полагают, что шведские власти сделали достаточно для оказания помощи и пришла очередь других стран приложить усилия по урегулированию ситуации. Об этом представители двух партий заявили вечером 18 августа в ходе дебатов на телеканале SVT.

Беженец Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Швеция уже много сделала в отношении беженцев, но у нас есть возможность сделать больше», — заявил официальный представитель «Зеленых» по миграционной политики Расмус Линг.

Однако его коллега из «Умеренных» Мария Малмер Стенегард с ним не согласна:

«Настало время сделать шаг вперед и другим странам. Мы и так уже взяли на себя огромную ответственность … Сейчас мы как раз наблюдаем последствия того, что некоторые страны берут на себя непропорционально большую ответственность, как это сделала Швеция».

Однако Линг остался непреклонен и еще раз призвал увеличить поток беженцев в Швецию из Афганистана.

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