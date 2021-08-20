Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Представители Южной Кореи и США ведут активные консультации по ситуации в Афганистане. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление посла Южной Кореи в США Ли Су Хёка.

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Согласно опубликованным данным, посол подтвердил, что накануне обменялся мнениями и информацией по этому поводу с высокопоставленным представителем американского правительства.

Ли Су Хёк также добавил, что стороны регулярно обсуждают вопросы реализации договорённостей, достигнутых в ходе майского саммита главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента США Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США пообещали не взимать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана.

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