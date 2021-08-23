Стокгольм, , 12:42 — REGNUM Первая группа сотрудников посольства Швеции в Кабуле и их семьи приземлились в Дании 22 августа и теперь направляются в Швецию. Об этом журналисты SVT сообщили вечером того же дня.

Флаг Швеции Pixabay.com

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Подчеркивается, что в самом министерстве иностранных дел Швеции эту информацию журналистов подтверждать отказались.

По данным радиостанции Sveriges Radio, речь идет о 17 гражданах Швеции.

В свою очередь министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод написал на странице в соцсети Twitter, что 90 эвакуированных лиц из Афганистана 22 августа прилетели в Копенгаген самолетом из Исламабада (Пакистан).

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