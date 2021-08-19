Вашингтон, , 22:04 — REGNUM Президент США Джо Байден ошибочно заявил во время интервью для ABC News, что в Сирии нет американских войск. Вчера, 18 августа, в эфир вышло его первое интервью с тех пор, как контроль над Афганистаном установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Байден защищался от вспыхнувшей в США критики по поводу вывода американских войск из Афганистана и последующего падения страны под напором «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он указал на Сирию и Восточную Африку, как на территории, где исламские террористы угрожают американцам еще больше, чем в Афганистане, но где у США нет стабильного военного присутствия.

«Существует значительно большая угроза для Соединенных Штатов в Сирии. Значительно большая угроза исходит из Восточной Африки. В других местах мира угроза значительно выше, чем в горах Афганистана… У нас нет военных в Сирии, чтобы быть уверенными, что мы будем защищены», — сказал президент.

В реальности в данный момент в Сирии находятся примерно 900 американских войск. Представители Белого дома сообщили Fox News, что эти войска не являются боевыми и находятся там только для «консультирования и наращивания потенциала»

Это не первое ошибочное заявление президента. Белый дом на этой неделе отправил демократам письмо в защиту действий Байдена в Афганистане. В письме также утверждалось, что в Сирии «нет военного присутствия».

Американские военные находятся в Сирии для поддержки Сирийских демократических сил в борьбе с исламскими террористическими группировками. Эту роль они выполняют с 2014 года, сказал член администрации Байдена в прошлом месяце изданию Politico,

«Я не ожидаю никаких изменений нашей миссии в Сирии», — сказал чиновник изданию на условиях анонимности и добавил: «В Сирии мы поддерживаем Сирийские демократические силы в их борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это было довольно успешно, и мы будем продолжать в том же духе».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Он не может вспомнить, что говорят ему его военные советники, не знает, в каких странах он разместил войска, и не может убедительно ответить на вопросы прессы. В какой момент нужно вводить в действие 25-ю поправку? Этот старик не подходит для этой работы, и он подвергает страну опасности на нескольких фронтах. Свяжитесь с вашими представителями в Конгрессе и настаивайте на том, чтобы они добивались принятия 25-й поправки», — говорит MasterChiefUSN800 о поправке к Конституции США, которая подразумевает досрочное прекращении полномочий президента.

«Поначалу оговорки Джо, странный пустой взгляд, шепот, заикание, потерянность и т.д. были забавными. Но дошло до того, что это стало откровенно опасно. И не только это, но чем дольше он остается на своем посту, тем более мы позоримся на мировой арене», — считает BMS711.

«Где все те люди, которые сказали, что голосуют за Джо, потому что он не может быть хуже Трампа? Надеюсь, вы уже начинаете жалеть о своем решении», — спрашивает bikepharm.

«Мало того, что южная граница открыта, та мы еще будем принимать беженцев. Очень мало сенаторов и конгрессменов говорят о последней ошибке Байдена. Национальная безопасность под угрозой. Я, конечно, буду осторожен при голосовании в будущем. Байдену должно быть стыдно, неловко, и у него должно хватить мужества уйти в отставку. Он не способен руководить, как и его администрация», — уверен peekthruwindow.

«Не боевые войска? Забавно, но все, кого я знаю, кто когда-либо служил в одной из наших вооруженных служб, были обучены обращению с оружием. Они хотят сказать, что там, как и здесь, нет доступа к оружию, если у вас нет разрешения на скрытое ношение? Каждый морской пехотинец — прежде всего пехотинец. Открыли огонь, открывайте ответный огонь!», — пишет fl-indepenent.

«Для человека, который провел 45+ лет в политике, очевидно, что он тратил свое время на то, чтобы набивать карманы деньгами, а не обращать внимание на мир. Мой сын в средней школе знает больше о внешней политике, чем Джо Байден», — осуждает walker64.

«Вот что происходит, когда вы отдаете нашу страну в руки обитателя дома престарелых. Остановите Байдена и его слабую политику, пока не стало слишком поздно. Еще есть время спасти Америку», — призывает musicman61 и получает ответ от MichiganDogman: «Я полностью с вами согласен, но! Посмотрите на того, кто придет ему на смену. Вы действительно хотите, чтобы президентом США стала Харрис? Я думаю, это страшнее, чем Байден».

«Он по сути является главнокомандующим, но при этом не знает, где находятся его собственные солдаты», — подчеркивает whining&dining.

«Более того, пытаясь спрятать свою некомпетентность, он обнажает ее еще больше. Если эти территории представляют большую угрозу, почему он ничего не делает для их решения и почему человек, берущий у него интервью, не спросил об этом?», — интересуется tomkelleher.

«Он буквально не может понять сложные вопросы. В чем смысл? Он просто срывается и уходит. Он впал в старческий маразм, почему мы все этого не видим?», — восклицает Likhon835.

Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого домаДжо Байденадо 46%.