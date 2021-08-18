Вашингтон, , 00:35 — REGNUM Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о проведении онлайн-встречи лидеров Группы семи (G7) на следующей неделе. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден и Борис Джонсон No 10 Downing Street

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«Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход (в отношении Афганистана — ред.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, Байден и Джонсон обсудили текущие усилия стран для преодоления афганской проблемы, в частности, эвакуацию персонала и оказание гуманитарной помощи афганцам.

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Американский и британский лидеры условились о «продолжении тесной координации между союзниками и демократическими партнерами по политике в отношении Афганистана в будущем».

Ранее Борис Джонсон во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал созвать саммит лидеров G7 по ситуации в Афганистане.

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