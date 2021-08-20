Москва, , 18:46 — REGNUM Операцию США и их сателлитов из блока НАТО в Афганистане нельзя назвать успешной, однако Россия не намерена «топтаться» на этих неудачах Вашингтона, заявил 20 августа президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Выход. Армия США. Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Российский лидер подчеркнул, что более всего Россия заинтересована в стабилизации обстановки в Афганистане.

«Что касается операции в Афганистане, то успешно ее назвать, конечно, нельзя. Но не в наших интересах сейчас топтаться на этом месте и говорить об этом как о провале, мы были бы заинтересованы, чтобы ситуация в этой стране была стабильной», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, власть в Афганистане фактически перешла в руки движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которым США и НАТО боролись на протяжении 20 лет.

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