18 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 08:58 — REGNUM Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что события в Афганистане являются одним из самых больших поражений в истории Америки, после которого действующего американского лидера Джозефа Байдена необходимо отправить в отставку, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 18 августа в социальной сети Facebook.

Дональд Трамп и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Молодец, Доня! Это теперь весь мир знает! Правда, не в первый раз американцы так опозориваются. Вспомните Вьетнам!» — напоминает Наташа Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что Афганистан стал катастрофой для репутации всей Америки, а виновником всего этого действительно является президент Байден.

«Это и без Трампа понятно. Величайший фэйл не только для Байдена, который, судя по всему, на второй срок уже не выдвинется, но и для всей Америки, которая потеряла своё лицо», — написал Олег Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что Трампу легко бросаться такими заявлениями, потому что сейчас он ни за что не отвечает.

«Хорошо быть смелым и умным, когда ты не при делах. Трамп не меньше Байдена позорил США. К тому же именно он и лоббировал в своё время вывод американских войск из Афганистана», — пишет Простой Ч.

Дональд Трамп (сс) Gage Skidmore

Часть людей считает, что Байден, наоборот, обхитрил всех и подложил под Россию мину, которая в скором времени обязательно даст о себе знать.

«По-моему, Байден сейчас как раз таки «на коне»! Трамп не мог создать головную боль для России, подобную той, которую устроил Москве Байден! Маразматик с деменцией, а устроил Кремлю проблемы похлеще санкций», — считает Томас Ю.

Ряд пользователей указывает на то, что деятельность Трампа за время его правления тоже сопрягалась с проблемами в Афганистане, но тогда подобных катастрофических событий не произошло.

«Трамп-то, в отличие от Байдена, пытался договориться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подписывал с ними соглашения. Но, видимо, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сочли, что после ухода Трампа выполнять договорённости уже не обязательно», — предполагает Igor E.

Нашлись и те, кто убеждены, что Америка проиграла Афганистан ещё при Трампе, просто предшественник поставил Байдена в самое неудобное положение.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

«Справедливости ради, то, что США в Афганистане проиграли, было понятно ещё на момент прихода к власти самого Трампа. И по-хорошему войска должен был вывести ещё он сам. Но Трамп предпочёл не рисковать репутацией, и американцы бессмысленно торчали там ещё четыре года. Байден (или те, кто им вертят) просто решил, что лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца. Каковой конец мы сегодня и наблюдаем», — отмечает Михаил Л.

Напомним, 15 августа представитель бывшего президента США Дональда Трампа Лиз Харрингтон опубликовала в Twitter его заявление, согласно которому события в Афганистане являются одним из самых больших поражений в истории Америки, после которого действующего американского лидера Джозефа Байдена необходимо отправить в отставку.