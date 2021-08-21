Вашингтон, 21 августа 2021, 18:25 — REGNUM Соединенные Штаты с 14 августа эвакуировали из Афганистана около 17 тыс. человек, заявил 21 августа генерал Хэнк Тейлор, отвечающий за вопросы логистики при проведении США эвакуации людей.
Он также добавил, что Пентагон не получал запросов от афганских военных на нанесение авиаударов.
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Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что операцию США и их сателлитов в Афганистане нельзя считать успешной, но, несмотря на это, Россия не планирует «топтаться» на этих неудачах Соединенных Штатов.
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