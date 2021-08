Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Бывшие американские военнослужащие, которые проходили службу в Афганистане, обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой активней проводить процедуру эвакуации афганцев, помогавшим армиям Запада, сообщает New York Post.

Накануне глава Белого дома Байден выступил с пресс-конференцией, на которой, в частности, объявил о том, что с июля в США были переселены 2 тыс. афганцев с их семьями, ранее получивших специальные визы. Тем не менее в стране по-прежнему остаются тысячи тех, кто помогал западной коалиции.

«Я лично пытался сказать этой администрации с тех пор, как она пришла к власти — я пытался сказать нашему правительству в течение многих лет, — что это произойдет», — подчеркнул Мэтт Зеллер, бывший офицер ЦРУ и соучредитель некоммерческой организации No One Left Behind которая занимается переселением афганских переводчиков и их семей в США. — Мы отправляли им план за планом, как эвакуировать этих людей. Нас никто не слушал. Они не планировали эвакуацию наших афганских союзников во время войны».

«Прямо сейчас у меня есть список из 14 тыс. имен людей, которые хотят уехать из Афганистана», — добавил Зеллер.

Ветеран боевых действий в Афганистане раскритиковавший Байдена за то, что во время пресс-конференции он заявил о том, что некоторые афганцы, имеющие право на выезд в США, не сделали этого, потому что они «все еще надеются на свою страну».

"Что нам нужно сделать прямо сейчас … нам нужно говорить о том, как мы собираемся вывести каждого из этих людей», — сказал Зеллер. — Потому что давайте будем предельно откровенны: такие люди, как я, смотрели этим людям в глаза и давали им обещание. Мы обещали им, что в трудную минуту позаботимся о них. Как вы ожидаете, что кто-нибудь когда-нибудь снова нам поверит, если мы не сделаем этого сейчас, пока можем?»

Призыв Зеллера был поддержан 16 августа организацией «Ветераны Америки Ирака и Афганистана» (IAVA), которая призвала правительство «не тратить время и начать вывоз тысяч афганских союзников, которые стояли плечом к плечу с нашими войсками, и их семьи в безопасности».

«Они находятся в серьезной опасности, и многие из них уже были убиты. Мы должны сдержать свои обещания, данные тем, кто так многим пожертвовал ради нас», — сказал исполнительный вице-президент IAVA по делам правительства Том Портер. — К сожалению, с момента создания Программы специальных иммиграционных виз в 2008 году США так и не смогли разработать план, чтобы должным образом обеспечить безопасную и своевременную эвакуацию нашего персонала и наших афганских союзников».

«Сейчас мы находимся в разгаре гуманитарного кризиса», — сказала MSNBC в понедельник ветеран армии и член правления IAVA Кристен Роуз.